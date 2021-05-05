الملاكم المصري يسري رزق يتحدى أبطال العالم في طوكيو

كشف الملاكم المصري يسري رزق، النقاب عن كواليس استعداداته لخوض غمار منافسات أولمبياد طوكيو 2021، المقرر انطلاقها الصيف المقبل، مشيرا إلى أبرز العقبات التي تعيق مواصلة مشواره، وأقوى اللاعبين الذين يستعد لمواجهتهم، كما أكد قدرته على تحقيق ميدالية أولمبية.

طموحات كبيرة تتعلق على قفاز يسري رزق، في استعادة انتصارات الملاكمة المصرية بعد غياب 17 عاما عن منصات التتويج بالأولمبياد، إذ كانت دورة الألعاب بأثينا 2004 موعدا لآخر فوز وطني، عندما حصد محمد رضا الميدالية الفضية.

وقال رزق قبل مشاركته الأولى في الأولمبياد: "تأهلت إلى منافسات طوكيو عن طريق التصنيف بعد إلغاء بطولة العالم، حيث أحتل ترتيب الخامس عالميا، والأول إفريقيا، كما أنني أخوض الآن معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي يتخلله بعض البطولات الودية، وأتدرب مرتين يوميا مع نظام غذائي محدد، خاصة خلال شهر رمضان".

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": "المعسكر لا يشهد أية مباريات دولية نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا.. اتحاد الملاكمة يجد صعوبة في الحصول على تأشيرات لخوض مباريات خارجية"، مؤكدا أن كوفيد-19 يعتبر أبرز العقبات التي تعيق استعداداته للمنافسات.

وتابع ملاكم الوزن الثقيل: "أواصل تدريباتي منذ قبل الانضمام إلى المعسكر، وأتابع خطط المران المنزلي مع رئيس الاتحاد المصري للملاكمة عبد العزيز غنيم. لم أتوقف عن التدريب طوال فترة توقف النشاط. أواصل العمل بجد لإيماني بأنني قادر على حصد على ميدالية في طوكيو".

وعن أبرز اللاعبين الذين يعد لهم العدة قبل انطلاق المنافسات، قال الملاكم المصري: "أعتقد أن الأولمبياد ستضم 16 ملاكما هم الأفضل في العالم، لكن الثلاثي، الأوزبكستاني والكازاخستاني والروسي هم الأقوى، وفي كل الأحوال فإن تصنيفي جيد وأستطيع رفع علم مصر في البطولة".

وتحدث رزق عن بداية ممارسته لرياضة الملاكمة، والاهتمام الجماهيري بالألعاب الفردية في مصر، قائلا: "أمارس لعبة الملاكمة منذ سن الـ8 سنوات، لكن كهواية فقط لأنني كنت معجبا بالملاكم العالمي محمد علي كلاي"، منوها إلى أنه بدأ يسلك طريق احتراف اللعبة في عمر الـ16.

وتابع: "منذ الصغر كنت أعلم أن الألعاب الفردية في مصر مهدور حقها ولا تحظى بمتابعة جماهيرية كألعاب أخرى جماعية، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ الإعلام في تسليط الضوء على تلك الرياضات بشكل أكبر، مما ساهم في تحقيق العديد من الانتصارات بالسنوات الماضية".

تجدر الإشارة إلى أن الملاكم السكندري قد حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، وذهبية بطولة روسيا الدولية، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية، وبرونزية بطوله إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم في ألمانيا 2016، إلى جانب الحصول على وسام الرياضة من الطبقة الأولى في تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2017.