أمير الكويت: لن نسمح لأحد بأن يزعزع أمن واستقرار البلاد

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، شدد نواف الصباح على أن بلاده لن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار من خلال نشر دعوات مغرضة ھدفھا المس بوحدة الكويت الوطنیة، وبأن بلاده ستظل صفا واحدا تدافع عن حقوق ومكتسبات ھذا الوطن وحمایة مقدراته.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن كلمة أمیر الكويت، جاءت، اليوم الأربعاء، بمناسبة العشر الأواخر من شھر رمضان، التى أوضح من خلالها أن التعاون بین سلطات ومؤسسات الدولة ھو الأساس لأى عمل وطنى ناجح، والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقیقا للتطلعات التنمویة التى ینشدھا أبناء الكويت الأوفیاء، متمسكین بالنھج الدیمقراطى الذى ارتضاه، مبتعدین عن أجواء الاحتقان والتوتر، وعن كل ما یدعو للتفرقة التى تؤدى إلى بطء عجلة التنمیة فى البلاد، مؤكدا التزام بلاده بالحوار الھادئ والھادف، دون تجریح أو اتھام لتفویت الفرصة على المتربصین للنیل من ثوابتنا الوطنیة، وبأن الجميع مطالب بالوقوف فى وجه الإشاعات التى تبث فى منصات التواصل الاجتماعى، مشددا على وجوب تحرى الدقة لمعرفة الحقیقة كاملة.

وأكد أمیر الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن أھم أولویاته فى ھذه المرحلة رعایة ھذا الجیل الواعد من شباب بلاده، وتسخیر طاقاتھم المفعمة بالحیویة والإخلاص، وفتح آفاق المستقبل أمامھم من خلال تأھیلھم بأفضل الوسائل العلمیة والأكادیمیة الحدیثة، وغرس القیم الكویتیة الأصیلة المتجذرة فى ثقافة الكويت وتراثها، لیشاركوا فى مسیرة التنمیة والبناء، بدعوى أنهم مستقبل الوطن وثروته الحقیقیة.