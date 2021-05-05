إندونيسيا.. 9 آلاف مسافر خضعوا لاختبار PCR بمسحات معاد تعبئتها 

ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على عدد من موظفي شركة أدوية بزعم بيع أدوات اختبار مسحة الأنف المستخدمة في اختبار كوفيد-19 (PCR) في مطار كوالانامو في مدينة ميدان.

إندونيسيا.. 9 آلاف مسافر خضعوا لاختبار PCR بمسحات معاد تعبئتهاظهور السلالة الهندية من كوفيد 19 في أكبر دولة مسلمة

وقالت الشرطة إن ما يصل إلى 9000 مسافر في المطار الواقع شمال سومطرة، ربما تم اختبارهم باستخدام أعواد مسح تم غسلها وإعادة استخدامها، مبينة أنه اختبار ما بين 100 و200 راكب كل يوم، بعضهم بأدوات اختبار جديدة والبعض الآخر بأدوات معاد تعبئتها.

وتقدر الشرطة أن موظفي الشركة أعادوا استخدام حوالي 150 مسحة أكثر من 20 ألف مرة منذ شهر ديسمبر الماضي.

وقال رئيس شرطة ميدان، آر زد بانكا بوترا سيمانجونتاك، إن "كيميا فارما" فرضت 200 ألف روبية (حوالي 14 دولارا أمريكيا) مقابل كل اختبار وزعم أن الموظفين جمعوا هذا المبلغ في كل مرة يتم فيها إعادة استخدام المسحة.

وربما يكون الموظفون قد سرقوا ما يصل إلى 1.8 مليار روبية (124772 دولارا) وأن الشرطة صادرت أكثر من 149 مليون (10325 دولارا) نقدا أثناء الاعتقالات.

هذا وتواجه شركة "كيميا فارما" المملوكة للدولة دعوى قضائية محتملة رفعت نيابة عن الركاب.

بدوره، دانت الشركة العمال المزعوم تورطهم مؤكدة أنه تم فصلهم وأن إعادة استخدام المسحات تتعارض مع إجراءات التشغيل المعيارية في الشركة.