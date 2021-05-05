نيجيريا.. خاطفون يفرجون عن طلاب محتجزين 

أفادت رابطة أولياء الأمور النيجيرية بأن خاطفين أطلقوا سراح 29 طالبا كانوا محتجزين لديهم منذ مارس، إثر اقتحام كلية للغابات في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد.

وقال عبد الله عثمان، رئيس جمعية أولياء الأمور، إن الطلاب المفرج عنهم حديثا كانوا مع الشرطة وهم في طريقهم إلى مدينة كادونا.

وأخذ مسلحون 39 طالبا من الكلية الواقعة في شمال غرب نيجيريا في 11 مارس، ثم أطلقوا سراح 10 منهم في وقت لاحق.