تخلى منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن عن فكرة لقاء الحضور وجها لوجه في لقاء غير افتراضي، وذلك بسبب جائحة كوفيد ـ 19.
ونقلت صحيفة بيلد عن المتحدث الرسمي كريستيان تيلس إن المنظمين بحثوا "بدقة الخيارات المختلفة، لكن في النهاية قررنا أن مؤتمر ميونيخ للأمن لن يعقد هذا العام على أرض الواقع" بينما لم ترد أي أنباء عن خطط بشأن المؤتمر القادم في فبراير.
وكان المنظمون يأملون في عقد تجمع عالمي آخر على أرض الواقع بعد التجمع الافتراضي الذي أقيم في فبراير شباط للمؤتمر الذي يعرف بأنه "دافوس للدفاع" وعادة ما يجمع صفوة الشخصيات في مجالي الدفاع والأمن في العالم، في فبراير شباط من كل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يمنع ”مؤتمر ميونخ للأمن” مجددا من الانعقاد ”وجها لوجه” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.