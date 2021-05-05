كورونا يمنع ”مؤتمر ميونخ للأمن” مجددا من الانعقاد ”وجها لوجه” 

تخلى منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن عن فكرة لقاء الحضور وجها لوجه في لقاء غير افتراضي، وذلك بسبب جائحة كوفيد ـ 19.

ونقلت صحيفة بيلد عن المتحدث الرسمي كريستيان تيلس إن المنظمين بحثوا "بدقة الخيارات المختلفة، لكن في النهاية قررنا أن مؤتمر ميونيخ للأمن لن يعقد هذا العام على أرض الواقع" بينما لم ترد أي أنباء عن خطط بشأن المؤتمر القادم في فبراير.

وكان المنظمون يأملون في عقد تجمع عالمي آخر على أرض الواقع بعد التجمع الافتراضي الذي أقيم في فبراير شباط للمؤتمر الذي يعرف بأنه "دافوس للدفاع" وعادة ما يجمع صفوة الشخصيات في مجالي الدفاع والأمن في العالم، في فبراير شباط من كل عام.