موعد ماتش الزمالك وسموحة اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وسموحة اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 في الجولة العشرين من الدوري المصري الذي يشهد مباراة أخرى قوية في نفس الجولة اليوم تجمع فريق الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني حاليا مع فريق الاتحاد السكندري، بينما فريق بيراميدز المتواجد في المركز الثالث مع فريق وادي دجلة، بالإضافة إلى إقامة موعد ماتش الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر، حيث يأمل الزمالك في تكرار انتصاره ضد الفريق السكندري كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد عن طريق أحمد أبو الفتوح، وأشرف بنشرقي.

الزمالك يواجه سموحة في مهمة صعبة يسعى فيها رفاق شيكابالا إلى تحقيق فوز غائب عن الفارس الأبيض في آخر مبارتين خاضهما في الدوري المصري، حيث تعادل مع المقاولون العرب في الجولة قبل الماضية بهدفين لكل فريق سجلهما أشرف بنشرقي للزمالك، بينما سجل عبد الله ياسين ومحمد سمير هدفا ذئاب الجبل، قبل أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في آخر مبارياته في مباراة مثيرة انتت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله عبد الله السعيد أولا لبيراميدز قبل أن يتمكن الزمالك من إدراك التعادل بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت البديل سجله أشرف بنشرقي من ركلة جزاء ليقتنص للزمالك نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 41 نقطة جمعها من خوض 19 مباراة في البطولة، حقق فيها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وخسر مبارتين، متواجدا في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض مبارتين أقل من الزمالك.

فريق سموحة لن يكون خصما سهلا بالمرة لفريق الأهلي في ظل سعيه لتحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عنه في آخر مبارياته التي التقى فيها مع فريق الاتحاد السكندري في قمة سكندرية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل كلا من محمود البدري، وأحمد نبيل مانجا هدفا سموحة بينما سجل كلا من أوكوي، ورزاق سيسيه هدفا الاتحاد ليفقد سموحة نقطتين ثمينتين ويصل رصيده إلى 28 نقطة.

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