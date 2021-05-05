قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن أجازة عيد الفطر المبارك وحظر التجوال

قرارات مجلس الوزراء اليوم، بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، قد تم اتخاذ بعض القرارات اليوم الخامس من مايو لعام 2021، للتعامل مع جائحة فيرس كورونا “كوفيد 19″، خصوصاً بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات في الفترة القليلة الماضية، حيث أقيمت لجنة إدارة الأزمة الذي تم عقده اليوم، وسوف تطبق بداية من غد الخميس الموافق 6/5/2021، ولمدة إسبوعين، أي حتى يوم الجمعة الموافق 21/5/2021.قرارات مجلس الوزراء اليوم
قد قام الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بعقد مؤتمر صحفي، بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، وحظر التجوال، للحد من انتشار فيرس كورونا، لأنه في فترة الإجازة، يهتم الناس بالخروج للتنزه، وللحد من التجمعات قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي بعض القرارات بهذا الشأن وهي كالتالي:
- تم تحديد موعد أجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء حتى الأحد 16 مايو.
- وقد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
- تم غلق جميع المقاهي والمولات والمحلات التجارية والسينما والمسارح والمطاعم، وذلك ابتداءً من غد الخميس 6/5/2021، من الساعة التاسعة مساءاً، مع تفعيل خدمة الدليفري.
- غلق تام للشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال هذه الفترة ألا وهي إسبوعين أبتداءً من غد، كما أنه تم منع أتوبيسات المتخصصة في الرحلات بنقل الرحلات إلى الشواطئ في هذه الفترة.
- منع اقامة أي مؤتمر أو احتفال أو اجتماع في أي من منشآت الدولة مثل: النوادي أو المطاعم أو الفنادق وقاعات الأفراح وغيرها.
- كما قرر السماح للمواطنين بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، ولكن بنفس الاجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إقامة صلاة الجمعة، مع التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال إلى الصلاة.
- وقد أكد مدبولي على المواطنين بأن كل مواطن مسؤول عن نفسه وعن أسرته، متمنياً السلامة لجميع المصريين.
- وأشار إلى أنه سوف يتم في هذه الفترة البحث في الوضع الراهن لجائحة كورونا، وأنه سوف يتم دراسة لمجلس الوزراء فيما يختص بأنه سوف يتم تمديد هذه القرارات أم لا، وأكد إلى أن مصر سوف تحصل على 5 ملايين من لقاح كورونا خلال شهر مايو الحالي.
- وأكد على أنه يتم الآن تطوير جميع مستشفيات الحميات، على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأنه توجه بالشكر الجزيل لجميع الأطقم الطبية من دكاترة أو ممرضين أو عمال، لمجهودهم الكبير في أزمة كورونا، ورعاية المصابين.
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، قد تم اتخاذ بعض القرارات اليوم الخامس من مايو لعام 2021، للتعامل مع جائحة فيرس كورونا “كوفيد 19″، خصوصاً بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات في الفترة القليلة الماضية، حيث أقيمت لجنة إدارة الأزمة الذي تم عقده اليوم، وسوف تطبق بداية من غد الخميس الموافق 6/5/2021، ولمدة إسبوعين، أي حتى يوم الجمعة الموافق 21/5/2021.قرارات مجلس الوزراء اليوم
قد قام الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بعقد مؤتمر صحفي، بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، وحظر التجوال، للحد من انتشار فيرس كورونا، لأنه في فترة الإجازة، يهتم الناس بالخروج للتنزه، وللحد من التجمعات قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي بعض القرارات بهذا الشأن وهي كالتالي:
- تم تحديد موعد أجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء حتى الأحد 16 مايو.
- وقد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
- تم غلق جميع المقاهي والمولات والمحلات التجارية والسينما والمسارح والمطاعم، وذلك ابتداءً من غد الخميس 6/5/2021، من الساعة التاسعة مساءاً، مع تفعيل خدمة الدليفري.
- غلق تام للشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال هذه الفترة ألا وهي إسبوعين أبتداءً من غد، كما أنه تم منع أتوبيسات المتخصصة في الرحلات بنقل الرحلات إلى الشواطئ في هذه الفترة.
- منع اقامة أي مؤتمر أو احتفال أو اجتماع في أي من منشآت الدولة مثل: النوادي أو المطاعم أو الفنادق وقاعات الأفراح وغيرها.
- كما قرر السماح للمواطنين بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، ولكن بنفس الاجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إقامة صلاة الجمعة، مع التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال إلى الصلاة.
- وقد أكد مدبولي على المواطنين بأن كل مواطن مسؤول عن نفسه وعن أسرته، متمنياً السلامة لجميع المصريين.
- وأشار إلى أنه سوف يتم في هذه الفترة البحث في الوضع الراهن لجائحة كورونا، وأنه سوف يتم دراسة لمجلس الوزراء فيما يختص بأنه سوف يتم تمديد هذه القرارات أم لا، وأكد إلى أن مصر سوف تحصل على 5 ملايين من لقاح كورونا خلال شهر مايو الحالي.
- وأكد على أنه يتم الآن تطوير جميع مستشفيات الحميات، على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأنه توجه بالشكر الجزيل لجميع الأطقم الطبية من دكاترة أو ممرضين أو عمال، لمجهودهم الكبير في أزمة كورونا، ورعاية المصابين.
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