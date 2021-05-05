قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن أجازة عيد الفطر المبارك وحظر التجوال

قرارات مجلس الوزراء اليوم، بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، قد تم اتخاذ بعض القرارات اليوم الخامس من مايو لعام 2021، للتعامل مع جائحة فيرس كورونا “كوفيد 19″، خصوصاً بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات في الفترة القليلة الماضية، حيث أقيمت لجنة إدارة الأزمة الذي تم عقده اليوم، وسوف تطبق بداية من غد الخميس الموافق 6/5/2021، ولمدة إسبوعين، أي حتى يوم الجمعة الموافق 21/5/2021.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

قد قام الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بعقد مؤتمر صحفي، بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، وحظر التجوال، للحد من انتشار فيرس كورونا، لأنه في فترة الإجازة، يهتم الناس بالخروج للتنزه، وللحد من التجمعات قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي بعض القرارات بهذا الشأن وهي كالتالي: