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استشهاد فتىً فلسطينياً برصاص الاحتلال

استشهد فتىً فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية أولاد جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. استشهاد فتىً فلسطينياً برصاص الاحتلالاستشهد فتىً فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية أولاد جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد الفتى سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب أخر بالرصاص المطاطي وصفت جراحه بالمتوسطة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية وسط إطلاق نار كثيف مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع الأمر الذي دفع الفلسطينيون للتصدي لقوات الاحتلال حيث اندلعت مواجهات بينهم.

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