تشلسي يسقط ريال مدريد ويلحق بمان سيتي في النهائي

بلغ تشلسي الإنجليزي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-صفر، الأربعاء في لندن في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل الألماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين.

وكان تشلسي قد عاد بالتعادل الايجابي 1-1 من مدريد الأسبوع الماضي.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد أن خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.

وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه مانشستر سيتي في 29مايو الحالي في إسطنبول.