البنتاجون يرصد الصاروخ الصينى ويدرس خيارات الإسقاط

جدة - نرمين السيد - رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تحديد المكان الذى سيسقط فيه الصاروخ الصينى، الذى خرج عن سيطرة بكين فى الساعات الماضية خلال مهمة مرتبطة ببرنامج الفضاء التابع للصين.





وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، إن القيادة الاستراتيجية الأمريكية تراقب مسار الصاروخ الصينى، وأنه من المبكر تحديد مكان سقوطه، إلا أنه من المؤكد أنه سيدخل المدار الجوى للأرض فجر يوم السبت المقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان يدرس البنتاجون إسقاط الصاروخ بصاروخ دفاعى من الأرض، أوضح كيربى أنه يتم الأخذ فى الاعتبار خيارات كثيرة، وأن الصورة ستكون أكثر وضوحا فى الساعات المقبلة.

هذا وتصل زنة الصاروخ الصينى إلى أكثر من عشرين طنًا، إلا أن خبراء علميين فى البنتاجون كانوا صرحوا قبل قليل أنه من المحتمل أن ينشطر الصاروخ إلى أشلاء قبل دخوله مدار الأرض.