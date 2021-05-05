البنتاجون يرصد الصاروخ الصينى ويدرس خيارات الإسقاط

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، إن القيادة الاستراتيجية الأمريكية تراقب مسار الصاروخ الصينى، وأنه من المبكر تحديد مكان سقوطه، إلا أنه من المؤكد أنه سيدخل المدار الجوى للأرض فجر يوم السبت المقبل.
وردا على سؤال عما إذا كان يدرس البنتاجون إسقاط الصاروخ بصاروخ دفاعى من الأرض، أوضح كيربى أنه يتم الأخذ فى الاعتبار خيارات كثيرة، وأن الصورة ستكون أكثر وضوحا فى الساعات المقبلة.
هذا وتصل زنة الصاروخ الصينى إلى أكثر من عشرين طنًا، إلا أن خبراء علميين فى البنتاجون كانوا صرحوا قبل قليل أنه من المحتمل أن ينشطر الصاروخ إلى أشلاء قبل دخوله مدار الأرض.
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