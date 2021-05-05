1358 إصابة جديدة و19 وفاة كورونا في هندوراس خلال 24 ساعه

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في هندوراس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 215 ألفًا و833 حالة.
وأوضحت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 19 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 5386 حالة.
وأضافت أنه تم توزيع 57 ألفا و639 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء هندوراس، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 2639 شخصا.
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