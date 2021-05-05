نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدعية ليلة القدر المأثورة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام // الحكمة من أخفاء موعد ليلة القدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أدعية ليلة القدر، في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك يكثر الدعاء والتضرع إلي الله، خاصة في أليالي الوترية وليلة القدر لها قدرها العظيم فهي الليلة التي أنزل الله سبحانه وتعلي الوحي على سيدنا محمد بالقران الكريم، “أنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر” القدر في اللغة العربية تعني الشأن العظيم، فعندما يتم وصف لرجل برجل ذو قدر أي ذو شأن عظيم أي القدر هو الشأن العظيم، وهذا دليل على عظم هذه الليلة المباركة والله سبحانه وتعالي له حكمة من أخفاء موعد ليلة القدر.

أدعية ليلة القدر وسر أخفاء موعدها عن المسلمين.

ليس هناك أدعية محددة يجب الدعاء بها في ليلة القدر، ولكن أدوا بما يحلو لك وما يخرج من قلبك، ولكن هناك أدعية مأثورة رويت عن سيدنا محمد أنه كان يدوا بها في الليالي العشر من الشهر العظيم، عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يدعو ” اللهم أنك عفواً تحب العفو فعفو عنا” وسبب أخفاء موعدها هو الحث على الاجتهاد والتضرع إلي الله طوال الليالي العشر وأن لا يتكاسل المسلم فيها.

علامات ليلة القدر

السكينة والطمأنينة في تلك الليلة وسكون الرياح.

في تلك الليلة تطلع الشمس دون شعاع كما روي عن أبي بن كعب ” أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها” حديث صحيح.

قوة الإضاءة والنو في تلك الليلة حتى مطلع الفجر.

أنشراح الصدر من المسلم.

أدعية ليلة القدر المأثورة عن سيدنا محمد

” الهم أنك عفواً كريماً تحب العفو فعفو عنا “.

” ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار”.

موعد ليلة القدر

أخفى الله موعد ليلة القدر ولكن ورد أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال، ” التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى” وفي نهاية المقال نرجو من الله أن يرزق كل من يلتمس هذه الليلة الكريمة فضلها.