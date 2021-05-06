الدولار يهبط والأنظار تتجه لتقرير الوظائف الأميركية

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين الذي سجله في وقت سابق الأربعاء بعدما جاءت بيانات اقتصادية أميركية أضعف قليلا مما كان متوقعا وبينما ينتظر المتعاملون تقريرا رئيسيا للوظائف في نهاية الأسبوع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 91.319 في نهاية جلسة التداول بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 91.436، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أبريل.

وكانت تلك الانتعاشة قد جاءت بعد تصريحات لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.

وفي وقت لاحق هونت يلين من شأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية تؤثر بشده على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيرا على التحفيز النقدي.

وسجل الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأولية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات أمام العملة الخضراء مدعوما بصعود أسعار النفط وتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العملة الأميركية 0.12 بالمئة مقابل اليورو الذي سجل 1.1999 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وكانت التعاملات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان والصين، لكن الدولار النيوزيلندي قفز 0.83 بالمئة إلى 0.7208 دولار أمريكي بعدما جاءت بيانات الوظائف في البلاد أقوى من التوقعات.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7742 دولار أميركي.

واستقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 109.20 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني مرتفعا 0.12 بالمئة عند 1.3902 دولار قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا المركزي الذي يتوقع البعض أن يعلن عن تخفيف برنامجه لشراء السندات.