أنباء عن هجوم إسرائيلي على القنيطرة جنوبي سوريا

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن هجوما إسرائيليا نفذ بطائرة هليكوبترفوق منطقة في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا.

ولم يسفر الهجوم الإسرائيلي عن وقوع أضرار، بحسب سانا.

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