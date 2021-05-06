جدة - نرمين السيد - وقال "ترامب" بحسب "روسيا اليوم": فى بيان إنه تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن المجانين اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أى حال وبشكل أكبر وأقوى من أى وقت مضى.
وأضاف: "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعى الفاسدة هذه أن تدفع ثمنا سياسيا، ويجب ألا يسمح لها مرة أخرى بتدمير وتقويض عمليتنا الانتخابية".
هذا و صوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه اعتبر أنه ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب ردا على قرار تعليق حسابه على فيسبوك: وصمة عار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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