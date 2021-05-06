ترامب ردا على قرار تعليق حسابه على فيسبوك: وصمة عار

جدة - نرمين السيد - وقال "ترامب" بحسب "روسيا اليوم": فى بيان إنه تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن المجانين اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أى حال وبشكل أكبر وأقوى من أى وقت مضى.

وأضاف: "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعى الفاسدة هذه أن تدفع ثمنا سياسيا، ويجب ألا يسمح لها مرة أخرى بتدمير وتقويض عمليتنا الانتخابية".

هذا و صوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه اعتبر أنه ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى.