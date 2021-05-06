الآن صرف المنحة القطرية لشهر مايو 2021 لقطاع غزة منحة 100 دولار شهرية query.gov

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عمر شويل - جدة المنحة القطرية لشهر مايو 2021 حيث يبحث الكثير من المواطنين عن موعد المنحة القطرية والتي تقدر ب 100 دولار فقط لاغير لغير القادرين ومحدودي الدخل حيث قام بالإعلان عنها السفير القطري السيد محمد العماري لمساعدة مستحقي المنحة في مختلف الدول وخاصة قطاع غزة لتحسين مستوي المعيشة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة الحصول علي المنحة القطرية الشهرية لشهر مايو 2021.
المنحة القطرية شهر مايو 2021
تهدف هذه المنحة إلي مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي ويتم صرفها شهريا بمبلغ 100 دولار ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تم تحديد صرف المنحة خلال هذا الأسبوع لسد احتياجات الأسر الفقيرة ، وهناك شروط قد وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية للحصول علي المنحة القطرية 100 دولار وهي :
- يجب أن يكون المتقدم للحصول علي المنحة قد استملها أقل من 15 مرة .
- يجب أن يكون المتقدم علي المنحة لم يسبق له الحصول عليها مرتين متتابعتين
- يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة المقدمة للحصول علي المنحة أربعة أفراد فقط لا غير .
- يجب التقديم للحصول علي المنحة إلكترونيا .
طريقة الحصول علي المنحة القطرية
لقد وضعت وزارة التمنية الاجتماعية خطوات وطريقة للحصول علي المنحة القطرية 100 دولار يجب اتباعها للحصول عليها وهي :
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية
- ثم يجب اختيار فحص المنحة القطرية
- ثم يجب إدخال الرقم القومي للمتقدم
- ثم يجب إدخال تاريخ الميلاد للمتقدم
- ثم يجب الضغط علي زر الاستعلام عن المنحة القطرية
- يجب التأكد من صحة البيانات كاملة
- يجب إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم للحصول علي المنحة .
- ثم ستظهر علي الشاشة إذا كانت تستحق الأسرة المقدمة للحصول علي المنحة الموافقة أو الرفض إذا كانت تستحق الحصول عليها .
- يمكن المحاولة مرة واةدة فقط
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