رابط وزارة الدفاع 1442 بوابة القبول الموحد للاستعلام عن نتيجة القبول

رابط وزارة الدفاع 1442، أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم عن ظهور نتيجة وظائف القوات المسلحة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً، وكانت خاصة بالرجال والنساء معاً، ومنذ التقديم فيها والكل منتظر موعد إعلان النتيجة، حتى أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن أن النتيجة متاحة، على موقع التجنيد الموحد الخاص بالوزارة، وكل من قدم للالتحاق بوزارة الدفاع، عليه الدخول على رابط القبول الموحد لمعرفة ما إذا كان اسمه من المقبولين، أولم يحالفه الحظ ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحة السعودية، وجدير بالذكر أن النتيجة تظهر تباعاً وليست على دفعة وحدة، وأنه سوف يتم إرسال رسالة نصية للمقبولين، مفادها أنه “تم ترشيحك” للالتحاق بوزارة الدفاع، وكل من تصله هذه الرسالة عليه الدخول على رابط التجنيد الموحد للتأكد من ترشحه من قبل الوزارة.

رابط وزارة الدفاع 1442 للاستعلام عن النتيجة

منذ إعلان النتيجة من قبل وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وكل من تم ترشحه يرغب في معرفة النتيجة الخاصة به، وقد تم إعلان النتيجة على موقع وزارة الدفاع، من خلال بوابة القبول الموحد 1442 هجرياً، وفيما يلي نستعرض معكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع ثقفني آلية معرفة النتيجة والرابط الخاص بالنتيجة.

الدخول من خلال جوجل على رابط بوابة التجنيد الموحد.

بعد الدخول على موقع التجنيد الموحد قم بتسجيل الدخول.

كتابة كافة البيانات الخاصة بك كتابة صحيحة ودون أي أخطاء.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

إذا كان قد وصل للمترشح رسالة نصية تفيد بقبوله وعند الدخول على الموقع لم يرى اسمه فلا يقلق ويدخل مرة أخري بعد فترة لأن الأسماء تنزل تباعاً على الموقع.

طريقة الاستعلام عن النتيجةنتائج وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع منذ قليل عبر موقعها الإلكتروني، عن ظهور نتائج وزارة الدفاع عبر القبول الموحد، وهذه الوظائف خاصة بالرجال والنساء، ولكل منهم الشروط الخاصة به لكي يلتحق بوزارة الدفاع، ويتم إرسال رسائل نصية عبارة عن “تم ترشيحك”، لكل من حالفه الحظ وتم قبوله بعد أن اجتاز المقابلة الشخصية، وتوافرت فيه كافة الشروط والضوابط الموضوعة.