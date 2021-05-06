تقسيط جوالات من stc وشروط الاستحقاق

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن تقسيط جوالات من stc حيث توفر الشركة لعملائها إمكانية تغطية جزء كبير من ثمن الجوال عن طريق تقسيط جوالات بدون فوائد ولذا فإن الراغبين في شراء أجهزة جوالات حديثة أو تحديث الجوالات المملوكة لهم حاليًا يلجؤون إلى تقسيط جوالات من stc.

تقسيط جوالات من stc

يمكن تقسيط جوالات من stc عن طريق الاشتراك في إحدى الباقات المختلفة التي توفرها الشركة شريطة أن يتوفر في العميل بعض الشروط الهامة التي وضعتها الشركة وهي:

يجب أن يلتزم العميل بالباقة المحددة له على نظامه الحالي وفي حالة رغبة في الحصول على مميزات البرامج الأعلى من التقسيط يتعين عليه ترقية الباقة المستخدمة على جهازه.

أن يقوم العميل بالالتزام بدفع الأقساط بشكل دوري وفق العقد المبرم مع الشركة.

في حالة عدول العميل عن سداد الأقساط والخروج من برنامج التقسيط السابق الاشتراك به فعليه أن يقوم بتسديد إجمالي قيمة الجهاز المتبقية بالكامل بالإضافة إلى قيمة الضريبة.

في حالة سداد العميل لقيمة الجهاز كاملة قبل موعد انتهاء الأقساط فلا يتم دفع إلا قيمة الباقة الشهرية فقط.

كيف اعرف أنى استحق جوال من stc

قامت الشركة بتوفير أكثر من برنامج من برامج التقسيط للعملاء ولكل عميل الحق في الاستفادة من هذه البرامج وفق الباقة التي تم الاشتراك بها مسبقًا، وفي حالة رغبة العميل في الحصول على برنامج أعلى من التقسيط فيتوجب عليه ترقية الباقة إلى باقة أعلي منها، وتتلخص البرامج فيما يلي:

برنامج 25:

يتم تغطية مبلغ 345 ريال سعودي من قيمة الجهاز في حالة الالتزام بعقد لمدة 12 شهرًا، أما في حالة الالتزام لمدة 18 شهر يتم تغطية مبلغ 517.5 ريال سعودي، أيضًا يمكن تغطية حتى مبلغ 690 ريال سعودي في حالة الالتزام بعقد لمدة 24 شهرًا.

برنامج 50:

تبدأ تغطية الجهاز في هذا البرنامج من 690 ريال سعودي في حالة الالتزام بعقد 12 شهرًا، وتصل إلى 1380 ريال سعودي في حالة العقد لمدة 24 شهرًا.

هذا بالإضافة إلى عدد من البرامج الأخرى مثل 75، 100، 125، 150، 200، 250، والتي تختلف فيها قيمة تغطية الهاتف الجوال من برنامج لأخر وفي حالة عدم تغطية قيمة الجهاز بالكامل فإن العميل يتكفل بدفع فرق قيمة الجهاز كدفعة مقدمة.