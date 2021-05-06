شروط تقسيط الجوالات من stc وطريقة الطلب

يتم البحث خلال الوقت الحالي بكثرة عن شروط تقسيط جوالات من stc وذلك رغبة من العملاء في الحصول على أجهزة الجوالات الحديثة التي تقوم الشركة بتوفيرها من خلال تقسيط الجوالات عن طريق الباقات المختلفة المقدمة من الشركة، ويتساءل الأفراد كيف اعرف أنى استحق جوال من stc ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط تقسيط الجوالات من stc وكذلك طريقة الحصول عليه.

شروط تقسيط الجوالات من stc

قامت الشركة بوضع شروط تقسيط جوالات من stc وعلى الراغبين في الحصول على الجوال من الشركة أن ينطبق عليهم هذه الشروط وهي:

أن يتحمل العميل تكلفة الجهاز المتبقية بالكامل بالإضافة إلى قيمة الضريبة في حالة الرجوع عن نظام التقسيط.

أن يلتزم العميل تجاه الشركة بسداد قيمة القسط والباقة شهريًا.

أن يقوم العميل بسداد فرق قيمة الجهاز كدفعة مقدمة في حالة عدم تغطية النظام لقيمة الجهاز بالكامل.

الموافقة على الشروط والأحكام المعلنة من الشركة في حالة طلب التقسيط.

يتم التوجه إلى الصفحة الرسمية للشركة Stc.

اختيار الأفراد من اعلي الصفحة.

يتم تسجيل الدخول في حالة امتلاك اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد.

يتم بعد ذلك تحديد نوع الجهاز المرغوب فيه، واختيار اللون من الألوان المتاحة.

اختيار طريقة الدفع ونظام التقسيط المناسب.

ينبغي بعد ذلك تأكيد حجز الجهاز وتحديد كذلك موعد لاستلامه.

طريقة الحصول على جوال بالتقسيط من Stcبرامج التقسيط من Stc

قامت الشركة بتوفير أكثر من برنامج من برامج التقسيط لعملائها لضمان الاستفادة لأكبر عدد ممكن من العملاء بالإضافة إلى جذب عدد كبير للدخول ضمن عملاء الشركة وتبدأ هذه البرامج من برنامج 25 وتصل إلى برنامج 250 وسوف نقوم بعرض بعض هذه البرامج فيما يلي:

برنامج 25:

يتم من خلال هذا البرنامج تغطية الجهاز حتى مبلغ 345 ريال سعودي في حالة الالتزام لمدة 12 شهرًا، وفي حالة الالتزام لمدة 24 شهرًا تصل قيمة التغطية إلى 690 ريال.

برنامج 250:

تبدأ تغطية هذا البرنامج من 3450 ريال سعودي ويكون ذلك للالتزام لمدة 12 شهرًا فقط، وفي حالة الالتزام لمدة 24 شهر تصل التغطية إلى 6900 ريال سعودي، على أن يكون هذا البرنامج لعملاء مفوتر 4 فقط.