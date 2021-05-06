كيفية تفعيل الحذف التلقائي لرسائل الواتس آب، واتس آب هو أحد التطبيقات التكنولوجية الأمريكية المجانية التي تدعم إرسال الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، كما يمكن المستخدم من مشاركة الصور والمستندات مع الآخرين، ويمكن استخدام تطبيق واتس آب على الهواتف الذكية، أو عبر أجهزة الكمبيوتر بعد توصيله بالهاتف الخاص بك، وكان الظهور الأول لتطبيق واتس آب في يناير 2009، حيث تم إطلاق نسخة تجريبية في فبراير 2009، وكان الإصدار الأخير من البرنامج في أكتوبر 2018.كيفية تفعيل الحذف التلقائي لرسائل الواتس آب
الحذف التلقائي لرسائل الواتس آب من المميزات التي أطلقها واتس آب، والتي تمكن المستخدم من التخلص من الرسائل المتراكمة لديه، والتي مر عليها فترة من الزمن بعد تفعيل هذه الخاصية، وذلك باتباع ما يلي:
- فتح تطبيق واتس آب على الهاتف الخاص بك.
- الضغط على جهة الاتصال التي ترغب في تفعيل الخاصية للرسائل الواردة منه.
- الضغط على اسم جهة الاتصال المذكورة من النافذة الرئيسية الخاصة بالدردشة.
- ستظهر كافة المعلومات الخاصة بجهة الاتصال، ونقوم بالبحث عن الخيار الخاص بالرسائل المؤقتة أو Temporary Messages.
- قم بالضغط على كلمة تفعيل ليتم تفعيل الخاصية بنجاح.
وصلت شركة واتس آب إلى أحدث مميزات تطبيق واتس آب التي تتيح حذف الرسائل بين الطرفين قبل مرور 7 دقائق، وذلك كالتالي:
- تعطيل الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف الخاص بك.
- قم بالتوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بك، واختر التطبيقات.
- اختر تطبيق واتس آب، ثم اختر إيقاف إجباري.
- الذهاب إلى قائمة الإعدادات مرة ثانية، وقم بإيقاف التحديث التلقائي للوقت والتاريخ.
- قم بضبط الوقت على وقت إرسال الرسائل النصية التي ترغب بحذفها.
- قم بحذف الرسائل التي ترغب في حذف الرسائل التي ترغب في حذفها من الواتس آب.
- قم بضبط الوقت والتاريخ مرة أخرى بصورة صحيحة، وبعدها قم بفتح الإنترنت عبر جهازك.
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كيفية تفعيل الحذف التلقائي لرسائل الواتس آب، واتس آب هو أحد التطبيقات التكنولوجية الأمريكية المجانية التي تدعم إرسال الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، كما يمكن المستخدم من مشاركة الصور والمستندات مع الآخرين، ويمكن استخدام تطبيق واتس آب على الهواتف الذكية، أو عبر أجهزة الكمبيوتر بعد توصيله بالهاتف الخاص بك، وكان الظهور الأول لتطبيق واتس آب في يناير 2009، حيث تم إطلاق نسخة تجريبية في فبراير 2009، وكان الإصدار الأخير من البرنامج في أكتوبر 2018.كيفية تفعيل الحذف التلقائي لرسائل الواتس آب
الحذف التلقائي لرسائل الواتس آب من المميزات التي أطلقها واتس آب، والتي تمكن المستخدم من التخلص من الرسائل المتراكمة لديه، والتي مر عليها فترة من الزمن بعد تفعيل هذه الخاصية، وذلك باتباع ما يلي:
- فتح تطبيق واتس آب على الهاتف الخاص بك.
- الضغط على جهة الاتصال التي ترغب في تفعيل الخاصية للرسائل الواردة منه.
- الضغط على اسم جهة الاتصال المذكورة من النافذة الرئيسية الخاصة بالدردشة.
- ستظهر كافة المعلومات الخاصة بجهة الاتصال، ونقوم بالبحث عن الخيار الخاص بالرسائل المؤقتة أو Temporary Messages.
- قم بالضغط على كلمة تفعيل ليتم تفعيل الخاصية بنجاح.
وصلت شركة واتس آب إلى أحدث مميزات تطبيق واتس آب التي تتيح حذف الرسائل بين الطرفين قبل مرور 7 دقائق، وذلك كالتالي:
- تعطيل الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف الخاص بك.
- قم بالتوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بك، واختر التطبيقات.
- اختر تطبيق واتس آب، ثم اختر إيقاف إجباري.
- الذهاب إلى قائمة الإعدادات مرة ثانية، وقم بإيقاف التحديث التلقائي للوقت والتاريخ.
- قم بضبط الوقت على وقت إرسال الرسائل النصية التي ترغب بحذفها.
- قم بحذف الرسائل التي ترغب في حذف الرسائل التي ترغب في حذفها من الواتس آب.
- قم بضبط الوقت والتاريخ مرة أخرى بصورة صحيحة، وبعدها قم بفتح الإنترنت عبر جهازك.
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