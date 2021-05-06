شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر Shop2game واحصل على 1000 جواهر مجانا حتى 8 مايو 2021

شحن جواهر فري فاير Free Fire هو الأمر الأكثر البحث في الوقت الحالي حيث يقوم الكثير من لاعبي Free Fire بالبحث عبر جوجل على أفضل وأسرع طريقة شرعية لشحن جواهر فري فاير وكذلك الحصول على جواهر فري فاير مجانا عند شراء الجواهر والشحن، لذلك نجد أن مواقع شراء الجواهر تعطي بونص بمعني أنها تعطيك هداية كجواهر مجانية عند الشحن لكن هذه الهدايا لا تتعدى ال 10% من عدد الجواهر التي تقوم بشرائها، لكن موقع Garena FREE FIRE يطرح كل فترة عروض مغرية عند الشحن كالحصول على جواهر فري فاير مجانا عند الشحن خلال الفترة المحددة والتي تحددها إدارة اللعبة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني أفضل وقت شحن جواهر فري فاير والحصول على جواهر فري فاير مجانا بحد أقصى 1000 جوهرة فاتبعونا.

الآن عند شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع Shop2game حتى يوم السبت الموافق 8 مايو 2021 سوف تحصل على ضعف الباقة مجانا وهذا نقلا عن صفحة Garena Free Fire الرسمية وهذا العرض متاح خلال الفترة المحددة فقط فإذا كنت من عشاق شحن جواهر فري فاير والحصول على جواهر فري فاير مجانا فهذا هو الوقت المناسب فبدار بشراء الجواهر بسرعة سواء من خلال شرائك من موقع MTCGAME الرسمي أو أحد قنوات الشحن كشركة Bee لشراء جواهر فري فاير، ويأتي العرض كالآتي على سبيل المثال عن شحن 100 جواهر فري فاير سوف تحصل على 100 جوهرة مجانا، وعند شراء وشحن 200 جوهرة ستحصل أيضا على 200 جوهرة إضافية مجانا بحد أقصى شحن 1000 جوهرة والحصول على 1000 جوهرة أخرى مجانا ويكون مجموع الجواهر المشحونة على الحساب هي 2000 جوهرة وكما تعرفنا العرض حتي يوم 8-مايو-2021 .

أولا يجب شراء بطاقة شحن جواهر فري فاير من خلال موقع mtcgame أو خدمة Bee وعندها سوف تحصل على كود الشحن الذي يبدأ مباشرة بعد كلمة Pin Code. ثم يتم الدخول على موقع شحن جواهر فري فاير Shop2game COM. من خلال الصفحة الرئيسية اختر اسم بلدك. أضغط على صورة لعبة فري فاير التي على شكل دائرة. أدخل معرف اللعبة الخاص بك وهو ID. يتم كتابة كود الشحن الذي معنا في خانة الشحن وبعد ذلك أنقر فوق تأكيد الشحن. وسوف يتم إرسال الجواهر إلى حسابك بلعبة فري على الفور.

فديو طريقة شحن جواهر فري فاير على موقع Shop2game