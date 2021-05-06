الفنانة أضوى فهد: لم أخش المنافسة في الماراثون الرمضاني

تشهد الدراما السعودية انتعاشة فنية هذا العام في الماراثون الرمضاني 2021، ومن بين هذه الأعمال التي فرضت نفسها على الماراثون الرمضاني مسلسل "الديك الأزرق".

والتقت "دوت الخليج" بأحد أبطال المسلسل الفنانة السعودية أضوى فهد التي تحدثنا عن كواليس العمل كيف كانت، وعن ردود الفعل حول المسلسل، وهو عمل اجتماعي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتجسد أضوى دور ابنة رجل أعمال لديه معرض سيارات، وهذه الابنة تعاني بعض الظروف الاجتماعية فهي أرملة وتعول ابن.

وأوضحت فهد أن ما جذبها للدور هو قصة العمل الفني والتي تدور حول "نبهان سعد الديك" الذي يسعى لتحقيق حلمه وهو افتتاح محل وورشة لصناعة النظارات، وعندما يصبح الأمر أكثر صعوبة، يلجأ إلى ورشة جده وهناك يجد نظارة زرقاء تسبب له العديد من المفارقات الكوميدية.

كما أضافت الفهد أن من عوامل انجذابها للدور كان فريق العمل ومنهم الفنان عبد الله السدحان والفنانة شيماء سيف والفنان بيومى فؤاد.

كورونا أوقفت العمل

أما عن صعوبات العمل، فقالت أضوى فهد: "بالتأكيد كانت هناك صعوبات أهمها جائحة كورونا التي تسببت في إيقاف التصوير لفترة طويلة"، موضحة أن التصوير في مصر بالنسبة لها كان له إيجابيات وسلبيات، خصوصا مع اختلاف العادات والثقافات.

ردود أفعال إيجابية

وأعربت فهد عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن مسلسل الديك الأزرق، خصوصا التفاعل القوي في الأداء بين الفنان المصري بيومي فؤاد والفنان السعودي عبد الله السدحان، وهذا النجاح يعود بسبب العلاقة القوية بين مصر والمملكة السعودية منذ آمد بعيد.

السدحان الأب الروحي

واستكملت أضوى حديثها لـ "دوت الخليج"، بالقول إنها تعتبر الفنان عبد الله السدحان الأب الروحي لها، فهو كان كذلك بالفعل مع جميع أفراد العمل، وخلال كواليس العمل، كان يساعد الجميع ويعطي من خبرته لهم، كما كان يمرن الممثلين المصريين على اللهجة السعودية بشكل أفضل.

الدراما السعودية تتألق

وعن الدراما السعودية لهذا العام في المارثون الرمضاني، قالت أضوى : هذا العام تتألق الدراما السعودية بشكل كبير، فهناك نهضة قائمة وعدد من الأعمال الدرامية المكتوبة بشكل جيد للغاية ، حتى الوجوه الجديدة تمثيلهم أكثر من رائع.

لم أخش المنافسة

وتابعت فهد أنها لم تخش المنافسة في الماراثون الرمضاني بالرغم من أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية السعودية، لأن "البحر يعد كبيرا للغاية ويتسع لأنواع كثيرة من السمك، كذلك سوق الفن يتسع لجميع الأذواق، وأتمنى أن تنال جميع الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشة هذا العام إعجاب جمهور المشاهدين العرب."

وختمت الفنانة أضوى فهد حديثها بالقول إن مسلسل "الديك الأزرق" يحتوي على العديد من الرسائل الهادفة، أهمها أن السند الحقيقي في الحياة هم الأهل.