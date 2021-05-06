موعد صرف المساعدة المقطوعة استعلام مقطوعة الضمان 1442

تأتي عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة من قبل المواطنين المستحقين لدعم المساعدات المقطوعة وذلك بسبب التأخير في الصرف، وهذا النوع من الدعم يقدم بصفة سنوية المستفيدين له وذلك لتعيينهم ويرفع عن أكتافهم أثقال وإعلاء المعيشة ويعمل على توفير حياة إنسانية كريمة لهم بعيدة عن الحاجة والفقر، وجاءت هذه المنحة تنفيذًا لأوامر وتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ويصرف على تنفيذها الأمير الشاب محمد بن سلمان تحت رعاية وقيادة رشيدة تحاول أن تسمو بالمملكة ورفعها اقتصاديًا، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوفر لكم كيفية معرفة مواعيد المقطوعة لعام ١٤٤٢، وأهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم.

المساعدة المقطوعة وكيفية الإستعلام عنها

مساعدة الضمان الإجتماعي ما هي إلا آلية دعم مادي تقدمها وزارة العمل السعودية متمثلة في الضمان الاجتماعي، وقد قامت الوزارة بوضع عدة شروط هامة للحصول على دعم المساعدة، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

أن يكون الفرد الراغب على المساعدة سعودي أصيل.

ان يكون الفرد مقيم بشكل دائم ومستمر داخل حدود المملكة.

لا يجب أن يكون عمر الفرد المتقدم أقل من ٣٥ سنة.

إلا يكون من أصحاب الأراضي والأملاك.

إلا يكون من أصحاب السجلات التجارية.

لا بتعدي راتب المتزوج ٨ آلاف ريال.

لا يجب أن بتعدي راتب الاعزب ٣ آلاف ريال.

الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدات المقطوعة

الآن بعيدا عن الإشاعات والأخبار الخاطئة التي تروج في بعض المواقع والسوشيال ميديا يمكنكم الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة من الموقع الرسمي الموثوق الخاص بوزارة العمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط من هنا.

تسجيل الدخول على نفس الرابط.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

إدخال السجل المدني ورقم الطلب.

إدخال رقم هوية المستفيد.

الضغط على رز الاستعلام.