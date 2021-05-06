رابط أسماء المقبولين في نتائج القبول الموحد 1442 وزارة الدفاع السعودية الدفعة الجديدة

نتائج القبول الموحد الدفعة الجديدة وزارة الدفاع 1442 ، حيث قام العديد من المتقدمين بتقديم طلبات الالتحاق بوزارة الدفاع السعودية وتنفيذ كافة الإجراءات والاختبارات ينتظر الطلبة المتقدمين الحصول علي النتيجة ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن أسماء المقبولين من الدفعة الجديدة لعام 1442 ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط القبول الموحد للدفعة الجديدة 1442

نتائج وزارة الدفاع القبول الموحد 1442

لقد أعلنت وزارة الدفاع أنه بعد أن تم التأكد من المتقدمين للدفعة الجديدة يجب الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الوزارة وهي كالتلي :

يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة من الإناث و الذكور أن يحملوا نموذج الكشف الطبي

يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة من الإناث والذكور أن يحملوا نموذج للمقابلة الشخصية .

يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة الالتزام بالزي الرياضي مع عدم وجود أي شعار عليه .

يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة ارتداء الأحذية المناسبة المفتوحة وليست الأحذية الرياضية

يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة إحضار أصل وصورة بطاقة الهوية الشخصية الوطنية الخاصة بهم

يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة الالتزام بالتعليمات والأرشادات لتجنب الوقوع تحت المسالة القانونية

رابط بوابة القبول الموحد 1442

لكي يتمكن المتقدمين معرفة إذا تم اختيارهم في القبول الموحد لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية الدفعة الجديدة 1442 يجب اتباع الخطوات التالية :