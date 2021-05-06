رابط أسماء المقبولين في نتائج القبول الموحد 1442 وزارة الدفاع السعودية الدفعة الجديدة

نتائج القبول الموحد الدفعة الجديدة وزارة الدفاع 1442 ، حيث قام العديد من المتقدمين بتقديم طلبات الالتحاق بوزارة الدفاع السعودية وتنفيذ كافة الإجراءات والاختبارات ينتظر الطلبة المتقدمين الحصول علي النتيجة ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن أسماء المقبولين من الدفعة الجديدة لعام 1442 ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط القبول الموحد للدفعة الجديدة 1442نتائج وزارة الدفاع القبول الموحد 1442
لقد أعلنت وزارة الدفاع أنه بعد أن تم التأكد من المتقدمين للدفعة الجديدة يجب الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الوزارة وهي كالتلي :
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة من الإناث و الذكور أن يحملوا نموذج الكشف الطبي
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة من الإناث والذكور أن يحملوا نموذج للمقابلة الشخصية .
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة الالتزام بالزي الرياضي مع عدم وجود أي شعار عليه .
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة ارتداء الأحذية المناسبة المفتوحة وليست الأحذية الرياضية
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة إحضار أصل وصورة بطاقة الهوية الشخصية الوطنية الخاصة بهم
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة الالتزام بالتعليمات والأرشادات لتجنب الوقوع تحت المسالة القانونية
لكي يتمكن المتقدمين معرفة إذا تم اختيارهم في القبول الموحد لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية الدفعة الجديدة 1442 يجب اتباع الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية من هنا
- ثم يجب الضغط علي نتائج القبول الموحد للدفعة الجديدة لوزارة الدفاع السعودية 1442
- ثم يجب اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد برقم الهوية الشخصية للمتقدم
- ثم يجب كتابة البيانات كاملة بشكل صحيح
- ثم سوف تظهر قائمة يجب الضغط علي عرض النتائج
- ثم سوف يظهر أسم المتقدم إذا كان من المقبولين أو لا
- لا يمكن محاولة التقديم مرة أخري
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نتائج القبول الموحد الدفعة الجديدة وزارة الدفاع 1442 ، حيث قام العديد من المتقدمين بتقديم طلبات الالتحاق بوزارة الدفاع السعودية وتنفيذ كافة الإجراءات والاختبارات ينتظر الطلبة المتقدمين الحصول علي النتيجة ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن أسماء المقبولين من الدفعة الجديدة لعام 1442 ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط القبول الموحد للدفعة الجديدة 1442نتائج وزارة الدفاع القبول الموحد 1442
لقد أعلنت وزارة الدفاع أنه بعد أن تم التأكد من المتقدمين للدفعة الجديدة يجب الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الوزارة وهي كالتلي :
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة من الإناث و الذكور أن يحملوا نموذج الكشف الطبي
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة من الإناث والذكور أن يحملوا نموذج للمقابلة الشخصية .
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة الالتزام بالزي الرياضي مع عدم وجود أي شعار عليه .
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة ارتداء الأحذية المناسبة المفتوحة وليست الأحذية الرياضية
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة إحضار أصل وصورة بطاقة الهوية الشخصية الوطنية الخاصة بهم
- يجب علي المقبولين للدفعة الجديدة الالتزام بالتعليمات والأرشادات لتجنب الوقوع تحت المسالة القانونية
لكي يتمكن المتقدمين معرفة إذا تم اختيارهم في القبول الموحد لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية الدفعة الجديدة 1442 يجب اتباع الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية من هنا
- ثم يجب الضغط علي نتائج القبول الموحد للدفعة الجديدة لوزارة الدفاع السعودية 1442
- ثم يجب اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد برقم الهوية الشخصية للمتقدم
- ثم يجب كتابة البيانات كاملة بشكل صحيح
- ثم سوف تظهر قائمة يجب الضغط علي عرض النتائج
- ثم سوف يظهر أسم المتقدم إذا كان من المقبولين أو لا
- لا يمكن محاولة التقديم مرة أخري
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