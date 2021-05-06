صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر رمضان 1442

صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي جاءت من ضمن اهتمامات الحكومة السعودية لترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية، على أن تصل المكرمة للمستحقين في كافة أنحاء وأرجاء المملكة العربية السعودية بعد التأكد من ذلك، وهذه المساعدة مقدمة بهدف إعانة المواطنين في شراء كل ما يحتاجون له من مستلزمات واحتياجات هامة تمكنهم من العيش حياة كريمة، وتعد المساعدة المقطوعة من بين وسائل الدعم التي وفرتها الحكومة السعودية لكافة المواطنين بظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء فيرس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل كبير، ومن المقرر أن القيمة المالية للمساعدات تصل بنحو مليار و600 ألف ريال سعودي، وسوف نعرض لكم الآن الاستعلام عن المكرمة الملكية.

تعرف المكرمة الملكية بأنها مساعدة مالية تصرف للفرد بقيمة ألف ريال سعودي، ويتم صرفها بشكل سنوي بقرارات صادرة نمن خادم الحريمين بالأخص خلال شهر رمضان المبارك، على أن يتم القيام بصرف ألف ريال للأسر التي تتكون من ثلاث أفراد وعلى أن يستفيد منها من لا يملك دخل ثابت أو وظيفة، ويتم صرف المكرمة الملكية قبل منتصف شهر رمضان بكل عام، ولكن لا نية إطلاقاً لإلغائها من الممكن أن يتم تأجيلها فقط على حسب الأوامر الصادرة من خلال خادم الحريمين الشريفين ويتم تسليمها لمحدود الدخل ومن يستحقها حقاً.

بإمكان الآن كافة المواطنين السعوديين الاستعلام عن المكرمة الملكية من خلال القيام بهذه الخطوات: