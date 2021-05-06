جدة - نرمين السيد - وذكرت فى بيان صحفى، أن "مفارز اللواء الخامس عشر فى عمليات الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تمكنت بعد نصب سيطرة مفاجئة ضمن منطقة الكرادة من القبض على متهمين يقومان بتهريب الآثار.
وأضافت، أن المتهمين صادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة النزاهة ومطلوبين وفق المادة (44/ تهريب الآثار).
وأشارت الخلية إلى ضبط مخطوطة جلدية عليها كتابات ورسوم مختلفة باللون الذهبى يبلغ طولها حوالى أكثر من متر داخل علبة خضراء مرصعة بأحجار كريمة، بحوزة المتهمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات العراقية تقبض على اثنين من مهربى الآثار وسط بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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