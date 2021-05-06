موقع نتائج اللوتاري الأمريكي DV lottery 2021 قرعة الهجرة إلى أمريكا 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت ووزارة الخارجية الامريكية بفتح باب التقديم للراغبين في الهجرة إلى الولايات المُتحدة الأمريكية بدءاً من شهر أكتوبر الماضي، وتعدد البحث عن موقع نتائج اللوتاري الأمريكي DV lottery 2021 قرعة الهجرة إلى أمريكا، وبعد طول انتظار آلاف الشباب في الوطن العربي المتقدمين بالطلبات للحصول على الجرين كارد، والإستفادة من الامتيازات التي تُمنح للحاصلين على الإقامة بإمكانكم الاستعلام عن النتائج.

نتائج اللوتاري الأمريكي DV lottery 2021

من المقرر أن تظهر نتائج اللوتاري الامريكي يوم 5 مايو 2021 سيتم الإعلان عنها بالصور، وبإمكان المتقدمين الاستعلام عن قرعة اللوتري حتى يوم 30 سبتمبر 2021 .

كيفية التعرف على نتيجة اللوتري قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2021/2022

بإمكان الشباب من جميع الدول العربية ” مصر ” و ” المغرب ” و” الجزائر ” ليبيا ” و ” لبنان ” و ” السودان ” و ” العراق ” و ” الأردن “، التقدم إلى قرعة اللوتري خلال العام التالي، وبإمكان المتقدمين التعرف على نتيجة اللوتري الأمريكي ” قرعة الهجرة العشوائية “، من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الاستعلام من موقع الهجرة الأمريكية بالضغط من هنا .

ثم يضغط المُتقدم على ” Check status ” .

الضغط على ملأ البيانات .

أخيراً اضغط على ” Submit ” .

وبعد اتباع تلك الخطوات السابقة سوف تظهر لك النتيجة إما بالقبول أو الرفض .

الاستعلام عن أسماء الفائزين بالهجرة العشوائية إلى أمريكا 2021

يجدُر بنا الإشارة أن الموقع الرئيسي يُقدم خدمة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا كُل عام، وبعدها يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالقُرعة، بإمكان الاستعلام عن اسماء الفائزين بالهجرة الأمريكية من هنـا.