رابط وزارة الدفاع 1442 للاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال بوابة القبول الموحد

رابط وزارة الدفاع 1442، منذ ساعات قليلة أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عن ظهور نتيجة المتقدمين للالتحاق بوزارة الدفاع من الرجال والنساء، ومنذ هذه اللحظة والشباب الطامح في نيل شرف الالتحاق بالجيش السعودي، يبحث عن طريقة لمعرفة نتيجته وهل تم قبوله أم لا، علماً بأنه من تم قبوله من المتقدمين، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وانطبقت عليه جميع الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، قد تم رسالة نصية له على جواله الخاص تقول له “تم ترشيحك”، وتعد المؤسسة العسكرية في المملكة العربية السعودية، من المؤسسات التي يتكالب الرجال والنساء للالتحاق بها، ونيل شرف ارتداء زي الجيش السعودي، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات معرفة النتيجة.

رابط وزارة الدفاع 1442

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني عن ظهور النتيجة، الخاصة بالمتقدمين من الرجال والنساء للالتحاق بوزارة الدفاع، وذلك من خلال رابط بوابة القبول الموحد 1442، ويستطيع الراغبين في معرفة نتائجهم الدخول على الرابط ومعرفة نتائجهم وهل تم قبولهم أم لا، علماً بأنه من تم قبوله قد تم إرسال رسالة نصيه له على جواله تفيد بذلك.

قم بالدخول على رابط بوابة القبول الموحد من خلال محرك البحث جوجل.

الضغط على أيقونة “تسجيل دخول”.

كتابة البيانات المطلوبة بعناية شديدة وبشكل صحيح دون أخطاء.

قم باختيار زر “الاستعلام عن النتيجة” وسوف تظهر النتيجة فوراً.

من تم قبوله قد تم إرسال رسالة نصية له على الجوال الخاص به تفيد بقبوله ونصها “تم ترشيحك”.

الأسماء تظهر على دفعات وتباعاً ولا تظهر دفعة واحدة.

من وصله رسالة نصية ودخل على الموقع ولم يرى اسمه لا يقلق يدخل في وقت لاحق سيجد اسمه حيث أن الأسماء تنزل تباعاً.

خطوات الاستعلام عن النتيجة