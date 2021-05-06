أعادة ترتيب مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بعد غضب الجماهير

مانشستر يونايتد ضد ليفربول، سيتعين على المان يونايتد خوض ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون خمسة أيام بعد إعادة ترتيب مواجهتهم المؤجلة مع ليفربول في 13 مايو، وكان من المقرر أن يستضيف يونايتد غريمه اللدود ليفربول يوم الأحد، لكن المباراة تأجلت بعد اقتحام المئات من الجماهير ملعب أولد ترافورد احتجاجًا على عائلة جليزر ملاك النادي، المتظاهرون الغاضبون من تورط جليزر في خطة الدوري الأوروبي الفاشلة، ألحقوا أضرارًا بملعب أولد ترافورد، بينما امتلئ المكان بالشرطة وأشعلت الجماهير المفرقعات والصواريخ خارج الاستاد، تم إعادة ترتيب تلك المباراة الآن في 13 مايو، والتي تأتي في أعقاب رحلة يونايتد في 9 مايو إلى أستون فيلا والمباراة على أرضه ضد ليستر صاحب المركز الثالث في 11 مايو.

تأثير جدول مواعيد المباراة على فريق مانشستر يونايتد

من غير المرجح أن يتأثر مدير مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير بجدول المواعيد حيث ينتهي موسم مليء بالتحديات، وقال يونايتد على موقعه على الإنترنت: “تم إعادة ترتيب كل من المواعيد الثلاثة المتبقية لنا في أولد ترافورد، ضد ليستر سيتي وليفربول وفولهام، مع تأجيل أول مباراتين يوم الأحد، ستقام مباراة يونايتد ضد ليفربول ا في الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش يوم الخميس 13 مايو، وتحديد موعد تلك المباراة يعني أن زيارة ليستر التي أعيد ترتيبها بالفعل بسبب مشاركة الثعالب في نهائي كأس الإمارات لكرة القدم – قد تم تأجيلها 24 ساعة إلى يوم الثلاثاء 11 مايو.”

لاعبون المان يونايتد سيخوضون 7 مباريات في 21 يومًا

بافتراض أن رجال سولشاير لم يفقدوا أفضلية ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي 6-2 ضد روما، فسيخوضون سبع مباريات في 21 يومًا، ومن بين تلك المباريات، عودة الجماهير إلى أولد ترافورد لأول مرة منذ مارس 2020، وأكد الجدول الزمني المحدث لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أن مباراة مان يونايتد على أرضه ضد فولهام ستكون من بين أولى المباريات التي تستضيف المشجعين عند رفع قيود فيروس كورونا في 17 مايو، وسيستضيف فريق سولشاير فولهام الساعة 1700 بتوقيت جرينتش يوم 18 مايو.