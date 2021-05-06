موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار في عيد الفطر للاسر الفقيرة 2021

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار في عيد الفطر التي يتم صرفها للمواطنين والأسر الفقيرة بقطاع غزة وتقدر بقيمة 100 دولار أمريكي للفرد ومقدمة من الدولة القطرية، ومن المقرر أن يكون موعد صرف المنحة، ومن هنا ازدادت عمليات البحث للتعرف على رابط المنحة القطرية، حتى يقوموا بالتعرف عن أسماء المستفيدين أم لا، ويقوموا بالتعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بالمنحة، بالتزامن مع إعلان وزارة الاتصالات الفلسطينية أنه قد تم بالفعل القيام بتفعيل بالفترة الماضية وأصبح الآن متاح أما كافة المستفيدين للمنحة، ونحن اليوم سوف نعرض لكم رابط المنحة القطرية والخطوات المتبعة للاستعلام عن المنحة.

بالآونة الأخيرة قام العديد من المواطنين بالبحث المتزايد عن الرابط الخاص بالمنحة القطرية التي تبلغ 100 دولار لشهر مايو الجاري، ومن خلال الدخول على الموقع الخاص بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا بفلسطين، والهدف من تقديم المنحة لكي تساند المواطنين بغزة لتعينهم على ظروف المعيشة الصعبة التي يواجها دول العالم كله جراء انتشار فيرس كورونا المستجد، ومكنت المواطنين من وضع عدة خطوات يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن المنحة بشكل إلكتروني دون الحاجة للخروج من المنزل منع التكدسات والتزاحم في الجهات الحكومية، لذا تمكنت الوزارة من أن توفر رابط مباشر ومفعل للاستعلام المنزلي عبر شبكة الانترنت.

خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية

سوف نسرد عليكم رابط المنحة القطرية وخطوات الاستعلام عن منحة 100 دولار لشهر مايو الجاري لعام 2021: