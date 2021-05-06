مقتل 15 عسكريا بـ النيجر فى هجوم إرهابى قرب الحدود مع مالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع بـ النيجر فى بيان، إن مسلحين استهدفوا بعد ظهر الأربعاء، موقعا لعملية "الزوبعة" لمكافحة المتشددين فى منطقة "إنتوسان" القريبة من الحدود مع مالى.

ويأتى ذلك ذلك بعد 4 أيام على كمين إرهابى، أسفر عن مقتل 16 عسكريا.