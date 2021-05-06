مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود الجديدة.. وأبرز أهدفها في رؤية  2030

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مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود تم استحداثها بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 فقررت وزارة الداخلية من خلال إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بما يعمل على تقديم تراخيص وتنظيم النشاطا والفعاليات البحرية لمختلف الرياضيات البحرية، وتتعدد مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود الجديدة للمواطنين والمقيمين والقادمين للمملكة العربية السعودية فهى تشمل العديد من الفعاليات والأنشطة، لذا نرصد المهام البحرية الجديدة، وأهدافها.مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود
جاءت مهام إدارات النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير قطاع السياحة في المملكة باعتباره من أهم مقومات المملكة وخاصة إنه تم وضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولة النشاطات والفعاليات البحرية، بجانب التوعية بالسلامة البحرية ومتابعة أنشطتها، والتعاون المستمر والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات اليخوت والمشاركة في الأنشطة والفعاليات البحرية وإمكانية تنظيم دخولها.
وتساعد المهام البحرية الجديدة على تحقيق التنسيق المتكامل مع الجهات الأمنية والخدمية، وإمكانية تجاوز العقبات التى كانت تواجه المستفيدين، وإنجاز التراخيص والتصاريح أونلاين بطريقة بسيطة، بالإضافة إلى تطوير ممارسة النشاطات البحرية بالمملكة، ويعمل ولي العهد محمد بن سلمان على تطوير كافة القطاعات في المملكة والاهتمام بالسياحة باعتبارها من أهم وأكبر القطاعات التى تنهض من خلالها المملكة.الأنشطة البحرية الجديدة
تشمل مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود استحداث الآتي:
- السياحة البحرية.
- الغوص.
- النزهة والترفيه
- الرياضات البحرية
توفر المهام المستحدثة خدماتها بالتواصل مع غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة من خلال الاتصال الموحد:
- من داخل المملكة 1980
- من خارج المملكة 9661980+
- البريد الإلكتروني [email protected]
تستهدف مشاريع رؤية المملكة 2030 في السياحة، زيادة الاستثمار في هذا القطاع ، والعمل على زيادة الناتج المحلي من 3% إلى 10% من أجل استقطاب من 18 مليون زائر سنويًا إلى100 مليون زائر وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين لاسيما في مشروع البحر الأحمر أبرز المشاريع السياحية الذي يسهم في نقلة عالمية لسياحة المملكة.
الوسوم
مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود تم استحداثها بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 فقررت وزارة الداخلية من خلال إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بما يعمل على تقديم تراخيص وتنظيم النشاطا والفعاليات البحرية لمختلف الرياضيات البحرية، وتتعدد مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود الجديدة للمواطنين والمقيمين والقادمين للمملكة العربية السعودية فهى تشمل العديد من الفعاليات والأنشطة، لذا نرصد المهام البحرية الجديدة، وأهدافها.مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود
جاءت مهام إدارات النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير قطاع السياحة في المملكة باعتباره من أهم مقومات المملكة وخاصة إنه تم وضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولة النشاطات والفعاليات البحرية، بجانب التوعية بالسلامة البحرية ومتابعة أنشطتها، والتعاون المستمر والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات اليخوت والمشاركة في الأنشطة والفعاليات البحرية وإمكانية تنظيم دخولها.
وتساعد المهام البحرية الجديدة على تحقيق التنسيق المتكامل مع الجهات الأمنية والخدمية، وإمكانية تجاوز العقبات التى كانت تواجه المستفيدين، وإنجاز التراخيص والتصاريح أونلاين بطريقة بسيطة، بالإضافة إلى تطوير ممارسة النشاطات البحرية بالمملكة، ويعمل ولي العهد محمد بن سلمان على تطوير كافة القطاعات في المملكة والاهتمام بالسياحة باعتبارها من أهم وأكبر القطاعات التى تنهض من خلالها المملكة.الأنشطة البحرية الجديدة
تشمل مهام إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود استحداث الآتي:
- السياحة البحرية.
- الغوص.
- النزهة والترفيه
- الرياضات البحرية
توفر المهام المستحدثة خدماتها بالتواصل مع غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة من خلال الاتصال الموحد:
- من داخل المملكة 1980
- من خارج المملكة 9661980+
- البريد الإلكتروني [email protected]
تستهدف مشاريع رؤية المملكة 2030 في السياحة، زيادة الاستثمار في هذا القطاع ، والعمل على زيادة الناتج المحلي من 3% إلى 10% من أجل استقطاب من 18 مليون زائر سنويًا إلى100 مليون زائر وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين لاسيما في مشروع البحر الأحمر أبرز المشاريع السياحية الذي يسهم في نقلة عالمية لسياحة المملكة.
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