رابط فحص المنحة القطرية في غزة 100 دولار للأسر المتعففة

نقدم لكم رابط فحص المنحة القطرية في غزة والتي تقدر بمبلغ 100 دولار يتم منحها للأسر المتعففة داخل قطاع غزة، ويتم الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بصرف المنحة من خلال موقع الاستعلام الحكومي المركزي التابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية والتي تقوم بالتنسيق مع دولة قطر من أجل تقديم منحة للمواطنين في قطاع غزة من أجل إعادة الأسر عفيفة النفس على ظروف المعيشة، وفي ظل عدم توافر فرص عمل، والوضع الحالي المتواجدة فيه فلسطين تحت سلطة الكيان الصهيوني الغاصب، لذلك قامت دولة قطر بتقديم المساعدة عن طريق هذه المنحة التي تصرف شهريا للعديد من الأسر المتواجدة في قطاع غزة، حيث يصل قيمة المبلغ المقدر لكل أسرة 100 دولار، ويكون صرف هذه المنحة بشروط.

المنحة القطرية 100 دولار في غزة

ونعرض لكم طريقة الاستعلام عن المنحة من خلال الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال تلك الخطوات:

الدخول على موقع الاستعلام الحكومي المركزي

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية المتعلق بالمتقدم للحصول على هذه المنحة.

وأخيرا قم بالنقر على كلمة استعلام، وسوف تظهر لك النتيجة.

شروط استحقاق المنحة القطرية 100 دولار

ونعلن لكم الشروط التي تم إقرارها من أجل استحقاق الحصول على المنحة وهي:

يجب أن يكون المتقدم للمنحة مقيم في قطاع غزة.

يجب أن يكون غير مالك لأي محلات تجارية أو عقارية تدر له دخل بشكل شهري.

أن يكون من الأشخاص كبار السن والشيوخ الذين لا يقدرون على العمل.

وتسعى الدولة القطرية جاهدة في تقديم كافة المساعدات لدولة فلسطين العربية، ومساعدة الدول عفيفة النفس داخل قطاع غزة في مواكبة الظروف المعيشية الصعبة، وكان ذلك من خلال المنحة المقدمة من قبل دولة قطر.