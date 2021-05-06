ديلى ميل: أمريكا تسجل 80% تراجعا فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بأن الولايات المتحدة سجلت انخفاضا بنسبة 80 بالمئة فى معدل إصابات كورونا منذ أن وصلت للذروة فى يناير الماضى، فيما تراجعت الوفيات بنسبة 78 بالمئة.





ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة البريطانية، تحليلا أجرته اعتمادا على بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، يشير إلى أن الولايات المتحدة سجلت الثلاثاء، 40 ألفًا و733 إصابة بوباء "كوفيد 19"، فى حصيلة هى الأقل منذ 9 أكتوبر الماضى.

ويمثل هذا الرقم تراجعًا كبيرا عن الذروة التى شهدها البلاد فى يناير، برصد 247 ألف إصابة فى المتوسط، كما تعد هذه الحصيلة أقل من الزيادة التى شهدها شهر يوليو عندما كان متوسط ​​الحالات اليومية حوالى 68000.

وفى سياق متصل، أفاد التحليل بأن الولايات المتحدة سجلت أقل من ألف وفاة لليوم الرابع على التوالى، حيث تم الإبلاغ عن 933 حالة وفاة بـ كورونا.