ديلى ميل: أمريكا تسجل 80% تراجعا فى إصابات كورونا

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة البريطانية، تحليلا أجرته اعتمادا على بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، يشير إلى أن الولايات المتحدة سجلت الثلاثاء، 40 ألفًا و733 إصابة بوباء "كوفيد 19"، فى حصيلة هى الأقل منذ 9 أكتوبر الماضى.
ويمثل هذا الرقم تراجعًا كبيرا عن الذروة التى شهدها البلاد فى يناير، برصد 247 ألف إصابة فى المتوسط، كما تعد هذه الحصيلة أقل من الزيادة التى شهدها شهر يوليو عندما كان متوسط الحالات اليومية حوالى 68000.
وفى سياق متصل، أفاد التحليل بأن الولايات المتحدة سجلت أقل من ألف وفاة لليوم الرابع على التوالى، حيث تم الإبلاغ عن 933 حالة وفاة بـ كورونا.
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