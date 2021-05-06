قرار من الخارجية الأمريكية لـ حماية رعاياها فى الهند من كارثة كورونا

جدة - نرمين السيد - وافقت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، على مغادرة موظفى الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند، بسبب الارتفاع الحاد فى عدد إصابات فيروس كورونا المستجد الناتج عن تحور الفيروس.





وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، عبر موقعها الإلكترونى، إنها وافقت على مغادرة موظفى الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. كورونا فى الهند ونصحت الخارجية الأمريكية رعاياها الأمريكيين بعدم السفر إلى الهند، وقالت إنه على الراغبين فى المغادرة الاستفادة من وسائل النقل التجارية المتاحة. جدير بالذكر، أن الهند تشهد كارثة بمعنى الكلمة، حيث استأسد فيروس كورونا فيها، وتحور ما أدى إلى ارتفاع كبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت 3780 حالة وفاة خلال 24 ساعة و382 ألف إصابة بكوفيد-19.



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