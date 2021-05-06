أرقام .. الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ السلالة المتحورة

جدة - نرمين السيد - وكانت تقارير إعلامية دولية عن مصادر حكومية وطبية فى الهند، أكدت أن عدد الإصابات الكبير بـ فيروس كورونا المستجد، أدى إلى شلل شبه تام فى نظام الرعاية الصحية بالدولة الآسيوية، بما فى ذلك المدن الغنية.

كورونا فى الهند

وعلى صعيد متصل، ذكرت شبكة "سى بى إس" الإخبارية الأمريكية، فى تقرير لها، أمس الأربعاء، أنه بعد شهر من بدء الموجة الثانية، باتت البلاد تعيش صورة سوداء، مع توقعات بأن مقاومة الفيروس بهذا الشكل، قد تستغرق أسابيع أو حتى عدة أشهر.