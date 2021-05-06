موديرنا تزف بشرى سارة حول فعالية لقاحها ضد تحولات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان، نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن بيانات المرحلة الثانية من التجارب السريرية أظهرت أن جرعة مقدارها 50 ملليجرام من لقاح موديرنا رفعت من نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا فى الدم.

وأشارت الشركة إلى أن الجرعة المُعززة التى استهدفت بشكل خاص سلالة كورونا القادمة من جنوب إفريقيا أثبتت فعالية أكثر من جرعة اللقاح الأصلى، لافتة إلى أنها تجرى تجارب حاليا على لقاح متعدد تنقسم مكوناته بالنصف بين الخليط الأصلى والخليط الذى يستهدف بشكل خاص سلالة كورونا الجنوب إفريقية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة "موديرنا" ستيفان بانسل: "نحن متفائلون بالبيانات الجديدة التى تعزز ثقتنا فى استراتيجية الجرعة المُعززة التى ينبغى أن تحمى الناس ضد التحولات الجديدة لفيروس كوفيد-19".

