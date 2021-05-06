كورونا يواصل افتراس البرازيل .. 73.295 إصابة جديدة و2811 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى ما يقرب من 15 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 414 ألفًا و399 منذ بدء الجائحة.

وشددت السلطات الصحية فى البرازيل على أن الأعداد الحقيقية لحالات الإصابة المؤكدة قد تختلف عما يتم الإعلان عنه فى البيانات الرسمية، نظرًا لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.