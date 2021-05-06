استطلاع: ثلثا الأمريكيين يؤيدون سحب القوات من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - بحسب نتائج الاستطلاع، أجاب 66 % بأنهم إما يؤيدون الفكرة بقوة أو إلى حد ما، إذ قال 38 % من العسكريين والمحاربين القدامى إنهم يؤيدون بقوة سحب القوات، فيما قال 30 % إنهم يؤيدون ذلك إلى حد ما.

وبدأ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الأسبوع الماضي، وسيضع بعد إتمامه نهاية لأطول حرب فى تاريخ الولايات المتحدة.