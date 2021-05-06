تحالف اللقاحات الدولى يرحب بنية بايدن التنازل عن ملكية لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاى، قد أعلنت أن إدارة الرئيس جو بايدن ستدعم مقترحا للتخلى عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت تاى - فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن "الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كوفيد-19 تتطلب إجراءات خارجة عن المألوف".

وأشارت تاى إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ فى المشاركة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية حول الشكل المحدد لوثيقة التنازل عن براءات اختراع اللقاحات، والتى يقول مؤيديها إنها ستتيح وصفات اللقاحات بشكل عام لتسمح للدول ذات الدخل المنخفض فى صنع جرعاتهم بأنفسهم.

وأضافت تاى أن "إدارة بايدن تؤمن بشدة بحماية الملكية الفكرية، لكن من أجل إنهاء هذه الجائحة، تدعم (الإدارة) التنازل عن هذه الحماية فيما يخص لقاحات فيروس كوفيد-19".