وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 218 ألفا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 267 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3021 إصابة مؤكدة يوم الأربعاء مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 218007 والإصابات إلى مليونين و355985 كانت بيانات حكومية منفصلة نُشرت في مارس آذار قد أشارت إلى أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم المؤكد.

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