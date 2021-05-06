عاجل.. البرلمان الإثيوبى يصادق على تصنيف جبهة تحرير تيجراى كمنظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الأمن الدولى أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى بإثيوبيا، والأنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، ومنها العنف الجنسى ضد النساء.
وتدخلت القوات الإريترية فى النزاع بإقليم تيجراى المستمر منذ نوفمبر الماضى، دعما لقوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية فى مواجهة المتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى".
واعترف رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، فى مارس الماضى، بوجود قوات إريترية فى بلاده وتحدث عن بدء انسحابها، بينما كانت سلطات إريتريا ترفض الحديث عن تواجد قواتها على أراضى إثيوبيا.
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