مقتل 5 أشخاص بعملية طعن داخل حضانة بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - قال المندوب الإقليمي، ريكاردو نيوتن كاساجراند، إن الشخص المتورط فى الحدث دخل الحضانة ثم هاجم الضحايا بسكين. وذكرت الشرطة أنه تم بالفعل القبض على المشتبه به.
وبحسب مصادر رسمية، فإن عدة مواطنين ساعدوا الضحايا بعد الاستماع إلى نداءات المساعدة، فى نفس الوقت حاولوا القبض على المعتدى الذى جرح نفسه بالسكين، فيما يعتقد أنه محاولة انتحار.
وذكرت إدارة الإطفاء أن المشتبه به أصيب بسلاح فى الرقبة والبطن والصدر، وبعد ذلك تم نقله فى حالة خطيرة للغاية إلى مستشفى بينهالتزينهو، على بعد 11 كيلومترا من مكان وقوع المأساة.
وقالت الشرطة فى البيان إنه "بحسب بعض الشهادات، أفاد الشاب بأنه تعرض للتنمر، لكنه لم يدرس فى الحضانة" وأضافت أنه "ليس لديه معلومات أخرى عن الدافع الذى يجعله يقوم بمثل هذا الفعل، وسيتم التحقيق فى القضية من قبل الشرطة المدنية.
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