البنتاجون: توغل الصين فى إفريقيا يشكل تهديدا من المحيط الأطلسى

جدة - نرمين السيد - قال الجنرال الأمريكى، ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا، فى مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن "بكين تتطلع إلى إنشاء ميناء بحرى كبير قادر على استضافة غواصات أو حاملات طائرات على الساحل الغربى لإفريقيا"، مشيرا إلى أن الصين تواصلت مع دول تمتد من موريتانيا إلى جنوب ناميبيا، بهدف إنشاء ميناء بحرى.

وفى حال تحقق ذلك، فإن هذا الاحتمال سيمكن الصين من تمركز سفن حربية ضمن أسطولها البحرى المتوسع فى المحيط الأطلسى وكذلك المحيط الهادى، بحسب قوله.

وتابع "إنهم يبحثون عن مكان يمكنهم فيه إعادة تسليح وإصلاح السفن الحربية. سيشكل ذلك أهمية عسكرية فى الصراع. لقد قطعوا شوطا طويلا نحو تحقيق ذلك فى جيبوتي. وهم الآن يوجهون أنظارهم تلقاء ساحل المحيط الأطلسى ويريدون الحصول إلى قاعدة مماثلة هناك".