موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير خالد بن سلطان مباراة الشباب ضد الهلال يوم الخميس الموافق 7 مايو 2021 في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الذي يشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق الأهلي مع فريق التعاون في البطولة التي تشهد تنافس من العيار الثقيل على اللقب الذي يحمله فريق الهلال، حيث يتنافس حامل اللقب مع الشباب والاتحاد على صدارة الترتيب التواجد فيها كلا من الزعيم والليوث حاليا بنفس رصيد النقاط، وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة الذي خاض مبارتين أكثر منهما، وسينطلق موعد مباراة الهلال والشباب في العاشرة إلا ثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد الشباب في مباراة قوية يقود فيها الزعيم فنيا مدربه الجديد البرتغالي مواريس مدرب الحزم والفيصلي والشباب السابق، حيث تولى المسؤلية خلفا للبرازيلي ميكالي الذي تم إقالته مؤخرا بسبب سوء نتائج الزعيم مؤخرا، وتمكنه من التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا بشق الأنفس ضمن أفضل ثلاث فرق تواجدت في المركز الثاني بمرحلة المجموعات في البطولة التي تواجد فيها مع فرق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني الذي تواجد في صدارة الترتيب، وكلا من أجمك الأوزبكي، وشباب الأهلي دبي الذي حقق الفوز ضد الهلال في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد ليدخل الألي في حسابات المركز الثاني المعقدة، ويأمل الأهلي في تحقيق نتائج جية مع مورايس مساعد جوزيه مورينيو السابق الذي عمل مع مورينهو في أندية إنتر ميلان، تشيلسي، وريال مدريد من قبل.

الشباب يأمل في تحقيق الفوز ضد الهلال، واقتناص ثلاث نقاط هامة ينفرد بها بصدارة الترتيب كما كان الحال منذ عدة جولات لكن بسبب فقدان النقاط تراجع للمركز الثاي بعد تعادله ضد القادسية بهدف لكل فريق، وخسارته من الاتحاد بهدف مقابل هدفين، وضد التعاون بهدف مقابل ثلاث، بل تمكنه من العودة لمسار الانتصارات في آخر مبارياته الرسمية التي التقى فيها الباطن خارج الديار، وحقق فوز عريض برباعية مقابل هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري السعودي

8:40 توقيت مصر، والسودان.

9:40 توقيت مكة المكرمة، الأردن، سوريا، والعراق.

10:40 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

عبر تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports HD.

ksa sports HD. عبر تطبيق ومنصة GSA live .

. عبر يوتيوب قنوات السعودية الرياضية مجانا.

معلق مباراة الشباب الهلال: فهد العتيبي.

موعد مباراة الهلال والشباب اليومالقنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب