مميزات هوية مقيم الرقمية أبشر أفراد التابع لوزارة الداخلية السعودية

مميزات هوية مقيم الرقمية ، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية بالمملكة، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن طريق تطبيق أبشر أفراد، والتي تعد نقلة وتطور فريد من نوعه في عملية التحول الرقمي، والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد، مع كافة القطاعات المرتبطة بالمنصة الإلكترونية أبشر أفراد الهوية الرقمية، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والجدير بالذكر أنه قبل إطلاق الهوية الرقمية أبشر، وقبل اعتماد الهوية الرقمية، تم إطلاق نسخة تجريبية من التطبيق أولًا، ولاقت تفاعل جيد من المواطن السعودي، خاصة أن كيفية تفعيل الهوية الرقمية واستخدامها سهل ويسير، والجدير بالذكر أن هذا الحدث، هو اتجاه عام من المملكة للرقمنة بشكل عام، لتتماشي مع التكنولوجيا الحديثة، وفق برامج رؤية المملكة 2030م.

مميزات هوية مقيم الرقمية 2021

ففي إطار التحديثات التي تشهدها المملكة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قامت وزارة الداخلية الممثلة في قطاع الأحوال المدنية، بإطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة أبشر أفراد، تحت اسم الهوية الرقمية، والتي من خلاها تتيح لجميع المواطنين بالسعودية، الاستفادة من الخدمات المقدمة، عن طريق المنصة، ومعرفة الفرق بين الإقامة وهوية مقيم ، والاستعلام عن صلاحية هوية مقيم، ويذكر أنه من أهم وأبرز مميزات هوية مقيم الرقمية، التالي:

عند فقدان المواطن للبطاقة أو عدم حملها، فإن هوية مقيم الرقمية تسهل عملية التحقق من هوية حاملها بسهولة.

استعراض البيانات الشخصية المدرجة بالهوية الرقمية، كاملة من قبل المستفيد.

إمكانية تحميل نسخة كاملة من الهوية الرقمية ، على الهاتف الذكي دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وباستطاعة كافة المواطنين المستفيدين، استخدام المنصة الإلكترونية أبشر أفراد، وتنزيل تطبيق الهوية الرقمية، والحصول على خطوات تفعيل الهوية الرقمية، ثم القيام بفتح الهاتف الذكي، ونسخ الكود المرئي عن طريق الواتس ويب، والاحتفاظ بها لحين الحاجة إليها، وقتها بإمكان المواطن فتح التطبيق من الهاتف، وإظهار جميع البيانات الشخصية، مثل البطاقة المطبوعة تمامًا، حتى أنه يمكن فتحها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ووفق ما صرح به المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن إطلاق المديرية العامة للجوازات نسخة الهوية الرقمية، والتي أصبحت مفعلة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، هو تطور غير مسبوق بالمملكة، سهل على حامليها من المقيمين بالمملكة، استعراض كافة البيانات من خلال رمز الاستجابة المتغير السريع QR Code عبر الهاتف الذكي، وتأتي تلك الخطوة تزامنًا مع مجموعة من القرارات الوزارية المتنوعة، التي تعمل وفق رؤية 2030م، والتي تشهدها المملكة في الفترة الحالية، نتاج للإصلاحات التي تصب في صالح وراحة المواطن السعودي.