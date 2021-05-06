الصين تتهم مجموعة الـ7 بالتدخل فى شؤونها وتقويض التعافى الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وكانت مجموعة السبع، قد اتهمت الصينَ بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع قادة الحراك الديمقراطى فى هونج كونج، كما حثت العملاق الآسيوى على الإيفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولى والوطنى حيال الانتهاكات بحق الأويجور واستهداف حقوق المتظاهرين فى هونج كونج.

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