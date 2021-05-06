عاجل.. مصرع 4 أشخاص جراء سقوط طائرة بولاية ميسيسيبى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، سقوط طائرة صغيرة على منزل بولاية ميسيسيبى، ما أسفر عن مقتل أحد سكان المنزل الأربعة وثلاثة من سكان ولاية تكساس كانوا فى طريقهم لحضور حفل تخرج جامعى.





وقال المجلس الوطنى لسلامة النقل، إنه أرسل أحد محققيه إلى هاتيسبرج، التى تقع فى جنوب شرق مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي، للتحقيق فى الحادث الذى تسبب فى نشوب حريق. وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح المتحدث باسم المجلس بيتر كنودسون، أن السلطات لم تكن على علم بأى مكالمات استغاثة من الطائرة "ميتسوبيشى إم يو 2 بى 60" لكنها لم تراجع بعد تسجيلات الحركة الجوية، مؤكدا أنه تم إرسال محقق إلى مكان الحادث.

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