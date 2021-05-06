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اجازة عيد الفطر في الجزائر 2021 والدولة العربية التي أعلنت عنها الحكومات بعد أن اقتربنا من يوم الفرحة يوم السعادة على المسلمين يوم الإفطار أول أيام عيد الفطر المبارك هذا اليوم الذي ينتظره الأطفال والشباب والكبار من أجل الخروج في هذا اليوم بالملابس الجديدة إلي الحدائق العامة والمنتزهات، حيث حددت الحكومات في كل الدول العربية مؤخرا موعد عيد الفطر حسب توقعات الفلك والتي من خلالها حددت اجازات عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي.اجازة عيد الفطر في الجزائر 2021
طبقا لتوقعات علماء الفلك في الجزائر فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الخميس الموافق 13 مايو 2021، بعد أوضح علماء الفلك أن شهر رمضان الكريم 1442 سيكون عدد أيامه ثلاثون يوم بالضبط، ولذا حددت الحكومة الجزائرية مواعيد أجازات عيد الفطر المبارك لهذا العام الجاري والتي تبدأ مع شروق أول أيام عيد الفطر المبارك الثالث عشر من مايو 2021 وتستمر إجازة عيد الفطر المبارك في الجزائر لمدة ثلاث أيام متواصلة، أي إلي يوم الخامس عشر من شهر مايو 2021.إجازة عيد الفطر في مصر
تبدأ أول أيام عطلات عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع العام في مصر من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو وتستمر حتي نهاية يوم السابع عشر من شهر مايو 2021، أي تستمر الإجازة لمدة 5 أيام متواصلة.موعد وإجازة عيد الفطر في الكويت
جاءت مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك في الكويت هي نفس مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك بالنسبة لمصر والتي حددت أن مدة الإجازة 5 أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 12 مايو وحتي 17 مايو 2021.
أعلنت الحكومة السعودية أن مدة إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص تستمر لمدة 4 أيام تبدأ من 29 مايو 2021 وتستمر حتي نهاية اليوم الرابع، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتبدأ الإجازات من يوم 24 رمضان وتستمر حتي يوم 5 شوال 1442ه، فيما أعلنت الحكومة عن إلغاء اجازة العيد للجوازات السعودية كما حددت مواعيد اجازة البنوك في المملكة.
وصلنا معكم إلي نهاية التقرير الخاص اجازة عيد الفطر في الجزائر 2021 والسعودية والكويت ومصر والدول العربية.
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اجازة عيد الفطر في الجزائر 2021 والدولة العربية التي أعلنت عنها الحكومات بعد أن اقتربنا من يوم الفرحة يوم السعادة على المسلمين يوم الإفطار أول أيام عيد الفطر المبارك هذا اليوم الذي ينتظره الأطفال والشباب والكبار من أجل الخروج في هذا اليوم بالملابس الجديدة إلي الحدائق العامة والمنتزهات، حيث حددت الحكومات في كل الدول العربية مؤخرا موعد عيد الفطر حسب توقعات الفلك والتي من خلالها حددت اجازات عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي.اجازة عيد الفطر في الجزائر 2021
طبقا لتوقعات علماء الفلك في الجزائر فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الخميس الموافق 13 مايو 2021، بعد أوضح علماء الفلك أن شهر رمضان الكريم 1442 سيكون عدد أيامه ثلاثون يوم بالضبط، ولذا حددت الحكومة الجزائرية مواعيد أجازات عيد الفطر المبارك لهذا العام الجاري والتي تبدأ مع شروق أول أيام عيد الفطر المبارك الثالث عشر من مايو 2021 وتستمر إجازة عيد الفطر المبارك في الجزائر لمدة ثلاث أيام متواصلة، أي إلي يوم الخامس عشر من شهر مايو 2021.إجازة عيد الفطر في مصر
تبدأ أول أيام عطلات عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع العام في مصر من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو وتستمر حتي نهاية يوم السابع عشر من شهر مايو 2021، أي تستمر الإجازة لمدة 5 أيام متواصلة.موعد وإجازة عيد الفطر في الكويت
جاءت مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك في الكويت هي نفس مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك بالنسبة لمصر والتي حددت أن مدة الإجازة 5 أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 12 مايو وحتي 17 مايو 2021.
أعلنت الحكومة السعودية أن مدة إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص تستمر لمدة 4 أيام تبدأ من 29 مايو 2021 وتستمر حتي نهاية اليوم الرابع، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتبدأ الإجازات من يوم 24 رمضان وتستمر حتي يوم 5 شوال 1442ه، فيما أعلنت الحكومة عن إلغاء اجازة العيد للجوازات السعودية كما حددت مواعيد اجازة البنوك في المملكة.
وصلنا معكم إلي نهاية التقرير الخاص اجازة عيد الفطر في الجزائر 2021 والسعودية والكويت ومصر والدول العربية.
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