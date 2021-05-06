أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 بجودة عالية HD نقدمه لكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”، حيث تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في صناعة الأفلام الوثائقية المتنوعة عن كافة ما يدور حول الإنسان والتي تُقدمها القناة بجودة عالية موضحة تفاصيل كل شيء من خلال هذه الأفلام التي نالت استحسان قاعدة كبيرة من الجماهير راغبي المعرفة والتعرف على كل ما هو غامض ومثير، حتى تمكنت القناة من حصد نسبة مشاهدات عالية طوال الوقت، لذا يرغب الكثير في تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد حتى يتمكنوا من متابعة ما تعرضه القناة من أفلام وبرامج وثائقية متميزة.

انطلق البث التليفزيوني لقناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي العربية في عام 2009، وتم تأسيسها على يد شركة أبوظبي للإعلام، وتعتبر القناة نسخة من قناة ناشيونال جيوغرافيك الأجنبية، فهي تقوم ببث الأفلام بعد دبلجتها للغة العربية الفصحى وعرضها على الشاشة، وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أفلامها وبرامجها على أقمار الصناعية التي تلتقط إشارتها من مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ نشأتها تخصصت في تقديم أفلام وثائقية تهتم بعلوم الطبيعة والجغرافيا وعالم البحار والمحيطات، التي تجذب أنظار المشاهدين إليها وتوسع مداركهم وتعمل على تنمية عقولهم إلى حد كبير، كما تتميز قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديم محتوى حصري وجديد لا يتشابه مع أي أفلام وثائقية أخرى تعرض على قنوات مماثلة.

سيطرت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على مجال الوثائقيات في العالم العربي، وحصدت من خلاله جماهيرية واسعة، وأحد أهم الأسباب التي جعلها في المقدمة هو امتلاكها لأعلى تقنيات التصوير والأجهزة والكاميرات الحديثة التي تتمكن من خلالها في التصوير المختلف بجودة عالية، إلى جانب ذلك تقدم القناة محتواها بدون مقابل أو اشتراك شهري وبالمجان، الأمر الذي جعلها قناة فريدة من نوعها في مجال الوثائقيات وبث أفلام تقدم للمشاهد معلومات هائلة ومفيدة طوال اليوم، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11526 – 11411 – 12467 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ⅞ – 4/3 – ⅔ الجودة HD – SD