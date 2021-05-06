أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 بجودة عالية HD نقدمه لكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”، حيث تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في صناعة الأفلام الوثائقية المتنوعة عن كافة ما يدور حول الإنسان والتي تُقدمها القناة بجودة عالية موضحة تفاصيل كل شيء من خلال هذه الأفلام التي نالت استحسان قاعدة كبيرة من الجماهير راغبي المعرفة والتعرف على كل ما هو غامض ومثير، حتى تمكنت القناة من حصد نسبة مشاهدات عالية طوال الوقت، لذا يرغب الكثير في تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد حتى يتمكنوا من متابعة ما تعرضه القناة من أفلام وبرامج وثائقية متميزة.تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد
انطلق البث التليفزيوني لقناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي العربية في عام 2009، وتم تأسيسها على يد شركة أبوظبي للإعلام، وتعتبر القناة نسخة من قناة ناشيونال جيوغرافيك الأجنبية، فهي تقوم ببث الأفلام بعد دبلجتها للغة العربية الفصحى وعرضها على الشاشة، وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أفلامها وبرامجها على أقمار الصناعية التي تلتقط إشارتها من مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ نشأتها تخصصت في تقديم أفلام وثائقية تهتم بعلوم الطبيعة والجغرافيا وعالم البحار والمحيطات، التي تجذب أنظار المشاهدين إليها وتوسع مداركهم وتعمل على تنمية عقولهم إلى حد كبير، كما تتميز قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديم محتوى حصري وجديد لا يتشابه مع أي أفلام وثائقية أخرى تعرض على قنوات مماثلة.قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي
سيطرت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على مجال الوثائقيات في العالم العربي، وحصدت من خلاله جماهيرية واسعة، وأحد أهم الأسباب التي جعلها في المقدمة هو امتلاكها لأعلى تقنيات التصوير والأجهزة والكاميرات الحديثة التي تتمكن من خلالها في التصوير المختلف بجودة عالية، إلى جانب ذلك تقدم القناة محتواها بدون مقابل أو اشتراك شهري وبالمجان، الأمر الذي جعلها قناة فريدة من نوعها في مجال الوثائقيات وبث أفلام تقدم للمشاهد معلومات هائلة ومفيدة طوال اليوم، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021.تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021 على النايل سات
|
القمر الصناعي
|نايل سات
|
التردد
|11526 – 11411 – 12467 (H)
|
معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|
أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|
⅞ – 4/3 – ⅔
|الجودة
|
HD – SD
|
القمر الصناعي
|عرب سات
|
التردد
|11804 (H)
|
معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|
أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|
3/4
|الجودة
|
SD
الوسوم
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 بجودة عالية HD نقدمه لكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”، حيث تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في صناعة الأفلام الوثائقية المتنوعة عن كافة ما يدور حول الإنسان والتي تُقدمها القناة بجودة عالية موضحة تفاصيل كل شيء من خلال هذه الأفلام التي نالت استحسان قاعدة كبيرة من الجماهير راغبي المعرفة والتعرف على كل ما هو غامض ومثير، حتى تمكنت القناة من حصد نسبة مشاهدات عالية طوال الوقت، لذا يرغب الكثير في تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد حتى يتمكنوا من متابعة ما تعرضه القناة من أفلام وبرامج وثائقية متميزة.تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد
انطلق البث التليفزيوني لقناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي العربية في عام 2009، وتم تأسيسها على يد شركة أبوظبي للإعلام، وتعتبر القناة نسخة من قناة ناشيونال جيوغرافيك الأجنبية، فهي تقوم ببث الأفلام بعد دبلجتها للغة العربية الفصحى وعرضها على الشاشة، وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أفلامها وبرامجها على أقمار الصناعية التي تلتقط إشارتها من مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ نشأتها تخصصت في تقديم أفلام وثائقية تهتم بعلوم الطبيعة والجغرافيا وعالم البحار والمحيطات، التي تجذب أنظار المشاهدين إليها وتوسع مداركهم وتعمل على تنمية عقولهم إلى حد كبير، كما تتميز قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديم محتوى حصري وجديد لا يتشابه مع أي أفلام وثائقية أخرى تعرض على قنوات مماثلة.قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي
سيطرت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على مجال الوثائقيات في العالم العربي، وحصدت من خلاله جماهيرية واسعة، وأحد أهم الأسباب التي جعلها في المقدمة هو امتلاكها لأعلى تقنيات التصوير والأجهزة والكاميرات الحديثة التي تتمكن من خلالها في التصوير المختلف بجودة عالية، إلى جانب ذلك تقدم القناة محتواها بدون مقابل أو اشتراك شهري وبالمجان، الأمر الذي جعلها قناة فريدة من نوعها في مجال الوثائقيات وبث أفلام تقدم للمشاهد معلومات هائلة ومفيدة طوال اليوم، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021.تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021 على النايل سات
|
القمر الصناعي
|نايل سات
|
التردد
|11526 – 11411 – 12467 (H)
|
معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|
أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|
⅞ – 4/3 – ⅔
|الجودة
|
HD – SD
|
القمر الصناعي
|عرب سات
|
التردد
|11804 (H)
|
معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|
أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|
3/4
|الجودة
|
SD
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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